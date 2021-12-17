功夫茶：交通黑點意外多　龜速補鑊減悲歌

有人話男女兩性最大唔同嘅地方係，你如果告訴男人一件事，佢一隻耳仔入一隻耳仔出；如果話畀女人知一件事，佢兩隻耳仔入，全從嘴巴裏出！功夫茶唔知呢個是否「三個女人一個墟」嘅由來；之不過，如果你將一件事話畀香港啲官僚知，佢哋兩隻耳仔全冰封，根本半句話也聽唔入耳！

嗱！東方建議咗咁多立竿見影嘅藍圖和意見畀政府，講真，庸官若然肯聽一二而真正落實去執行，就唔使激起咁多民怨民憤啦！呢，沙田大涌橋路今年6月接連發生兩宗嚴重交通事故，共造成一死32人傷；首宗發生喺6月4日，一輛載有55名學童嘅校巴沿大涌橋路行駛期間，失控剷上路中石壆，撞及一輛私家車後衝落城門河旁嘅單車徑，碎片擊中一輛輕型貨車，意外造成25人受傷，校巴司機涉嫌危駕被捕；同月13日，一輛專線小巴及一輛私家車喺沙田圍路及大涌橋路交界撼撞，小巴司機慘被拋飛夾喺小巴及路面之間，當場死亡，私家車女司機等7人則受傷，該名女司機涉危駕被捕。

呢個地段過去11年曾發生逾30宗涉及傷亡交通意外，造成至少7死逾150人受傷。外界批評運輸署冇將呢段路列為交通黑點並加以改善。呢嗱！運輸署副署長尋日喺電台節目就指署方經檢視後，近日已改善大涌橋路與多個連接道路交界設計，包括將該處部分路段俗稱「孭仔燈」嘅附屬燈號「一拆二」，分別供直行和轉彎嘅駕駛人士參考，並喺路口加設道路標記，並降低部分路段車速限制至每小時50公里。

喂！講起「孭仔燈」，功夫茶真係不吐不快！本報「探射燈」晨咁早已一再提起「孭仔燈」指示不清，容易混淆。作為輔助交通燈號，分別以紅綠燈及箭嘴等燈號，提示車輛可直行、右轉或左轉，功能係分流及提示駕駛者幾時可直行及轉彎，之不過，唔少呢類「孭仔燈」嘅路口經常發生意外，皆因駕駛者一時分神，綠燈係指示隔籬條線可行，一疑惑以為自己又行得就踩油！這陷阱往往就係「無心之失」就咁遇上，甚至就咁引來死神眷顧！此外，夜晚行車又增加視覺辨認障礙，尤其一些上咗年紀嘅駕駛人士。

本報關心社會關心時事，早已指出「孭仔燈」存在指示缺陷，依家死人冧樓，庸官先知要改善，你話佢哋係唔係「兩耳冰封」吖？一早聽東方話着手改善呢個交通黑點，提早將「孭仔燈」一拆二，優化多個連接道路交界設計，又加設安全島、防撞欄，所花亦不過約300多萬元，相對於大型基建動輒因延誤就要花多一百幾十億個大洋，區區幾百萬元就可改善交通，免生咁多死傷意外，民生無小事，不是應一早就去做嗎？