世界視線：美軍濫殺免處分　雙重標準嚇壞人

美軍今年8月倉皇撤離阿富汗期間，派出無人機轟炸喀布爾一輛聲稱載有極端組織「伊斯蘭國—呼羅珊省」（ISIS-K）成員的汽車，造成10名阿富汗人死亡，但最終證實是誤炸，其中一名死者艾哈邁迪為美國非政府組織「國際營養與教育協會」（NEI）當地員工。外界要求美軍作出合理交代，惟對外經常打着人權口號的山姆大叔，竟宣布不對任何人處分，盡展雙重標準、傲慢冷血本性。

美國國防部發言人柯比指出，調查報告由美國中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯齊，及特種作戰司令部司令、陸軍上將克拉克負責，「他們均未發現需要懲罰相關人員的理由」，因此提出不須懲罰的建議，並獲防長奧斯汀接納。奧斯汀指事件是流程、執行及程序出錯造成，而非疏忽所致，並稱正與NEI商討死者的賠償問題。

NEI負責人表示，艾哈邁迪與包括7名兒童在內的9名家人在空襲中無辜遇害，但涉事人等卻得以逍遙法外，形容美軍做法令人震驚，「當五角大樓宣告自己免責時，已傳遞出它無論做甚麼也合法的危險訊息」。艾哈邁迪的兄弟對此憤恨難平，稱「神會報復的」，又指美方從來沒有聯繫他們，反問「倘若美國失去一個孩子，會有甚麼反應」。

近日由美國主導的「民主峰會」視像會議，把「促進對人權的尊重」列為三大議題之一。諷刺的是早於2020年，美國便因國際刑事法院調查美方人員涉嫌在阿富汗所犯戰爭罪和反人類罪，而對該法院兩名高級官員施加制裁。時至今日，美國繼續視國際法如無物，當美軍明顯地犯下屠殺平民的戰爭罪行，華盛頓卻宣布對相關人等免責，試問又有否尊重無辜死去的阿富汗人？

過去20年美國以反恐及輸出民主為由，於中東地區發動多場戰爭，造成約33.5萬平民死亡。戰爭不但沒有帶來和平及民主，反而釀成歐洲難民潮，成為中東乃至全球混亂之根源。美軍傷害中東平民已是常態，被披露的事件恐怕只是冰山一角，但美軍之所以會為所欲為，根本原因是美國政府所謂的人權，只是針對本國部分利益群體，從不管他國民眾死活。