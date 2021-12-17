在國安法的威嚇下，香港逐步回復政治穩定。但還有不少暗藏的異己勢力，不進一步清理，香港局勢還會有反覆機會。

剛逮捕了一個團夥，藏有過百支氣槍和軍隊級的防衞設備，成員大部分涉及黑暴理工一役，顯然是黑暴活動的延續。無論他們有否具體持械暴動計劃，他們的武器已是作暴動的準備，不能忽視。由黑暴的示威、暴動進而用自製或改造武器攻擊警察，破壞公共設施，他們的心態行為已進入恐怖主義活動的範圍。對付他們，以至審判量刑應以恐怖主義分子來處理。重刑懲罰，以儆效尤。而黑暴分子，即使服刑完畢，有轉變為本地恐怖主義活動的可能性。非法藏械和炸藥，已不是孤例。他們與公開的示威者不同，更難搜捕，對社會的威脅性破壞性更大。特區政府應與國安公署緊密合作，追緝他們，特別是查他們與海外關係，包括進口武器和通過銀行轉移資金，也應分析他們在港的關係，從中或可發現更大的組織與恐怖主義陰謀。

政務司司長李家超提出香港內部外國代理人的問題，但外國代理人有主觀認同和客觀無知之分。前者包括轉化為恐怖主義分子的一批，餘者便是公開走上示威暴動者，屬港獨或港獨同情者。即使不直接反中反共，心態還是以洋為尚，貶低中國。客觀無知者則是一般群眾，受媒體與教育洗腦，因無知而易被蒙蔽，反映出香港社會多是從內地移民過來，在內地有不如意的經歷，或從內地貧困逃避。他們一方面不願了解內地發展與變化而無知，另方面容易被政治化的假新聞所迷惑，而成反共反中的附從者。

根本上，回歸前香港是外國代理人和追崇外國的人的集中地。回歸之後不進行去殖民地化，反與內地貪腐結合，更加強貶中崇洋之心。尤其是家庭與學校教育底下，年輕一輩容易被洗腦。此所以在過去幾年的反政府示威，以至暴動參與者眾多，勢力龐大。

國安法只是阻嚇，最近補上對黑暴分子的判刑，也是遲來判決，且有眾多漏網之徒。香港的教育機構、政府部門，乃至其他私營公營機構仍充斥着外國代理人和外國代理人的心態。上百年的積習，要改變不易，需時頗長。可是現在不開始，便要留下後患，後患無窮。李家超提出來是對的，只是看特區政府在中央政府督促下，會怎樣做。