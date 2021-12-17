本月19日，香港立法會舉行選舉，由於選舉存在巨大的被搗亂和破壞的風險，香港警方如臨大敵，將出動空前警力維持秩序和嚴打破壞行為。保安局局長鄧炳強日前表示，評估選舉風險包括本土恐怖主義、孤狼式恐襲，也會留意阻止選民進入票站等干預行為。鄧炳強表示，不論是軟對抗或硬對抗，只要有呼籲不投票或圍堵票站等行為，即屬違法。

鄧炳強說，已留意到網上包括不在香港的港人呼籲市民當日不投票或投白票，重申此乃違法行為，若涉及恐嚇成分或連同外國勢力呼籲不投票，便有可能違反《港區國安法》。就在鄧炳強作出這些表示的同時，廉政公署又抓捕了4名呼籲投白票、不投票之人，被捕者中有在反修例暴亂中表現積極的前中大學生會會長蘇浚鋒。至此，廉署已共拘捕10人。

香港立法會選舉處在這麼險惡的環境裏，警方要動員巨大力量，「確保選舉在安全、和平及不干預下進行」，也是空前的。這原因，一是兩年前香港發生了反修例暴亂，暴亂雖被平息，然而社會深層次的亂源並未消除，反中亂港的社會基礎仍然深厚。二是香港立法會的選舉制度改革，反中亂港和外國勢力極為仇視，等於斷了他們的生路，奪權變天從此無望。

三是他們絕不甘心失敗，要以軟對抗、硬對抗，以本土恐怖主義、孤狼式恐襲，以投白票、不投票玩「選舉攬炒」，垂死掙扎。四是香港的「由亂而治」時間尚短，斬草遠未除根，各方面的改革和深度調整多未展開；人心、民意、思想仍很混沌，陷入誤區；教育工作、轉變工作任重道遠；反中亂港的忽悠、煽動仍有效，為選舉造成不少潛在風險。

五是已經打了4、5年的中美國運之戰正熾熱，美英和西方勢力在香港變局後仍然沒有放鬆對香港的利用和干預，這些日子對香港立法會選舉的攻擊無日無之，為反中亂港勢力「選舉攬炒」，推波助瀾。