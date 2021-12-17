眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。資不抵債的壹傳媒遭高等法院頒令清盤，意味着這家由黎智英一手創辦的邪惡媒體終於要被掃進歷史垃圾堆。曾幾何時，黎智英利用壹傳媒興風作浪，號令群丑，何文田大宅經常賓朋滿座，那是何等風光；事到如今，壹傳媒壽終正寢，黎智英困守鐵窗，同黨樹倒猢猻散，又是何等淒涼。

黎智英最大問題是狂妄無知，以為洋人撐腰就可以為所欲為，其實對中央而言，他不過是跳樑小丑，不堪一擊。有人形容他「生性主觀妄動，政治水平不高，尤其不懂國情，盲目相信美西國家的力量」，這大概可以作為他的蓋棺論定。

別看黎智英出生於內地，又熱衷於搞政治，其實他既不懂國情，更不懂政治。他總是一廂情願地認為，只要搞亂香港或控制議會，就可以令特區政府癱瘓，從而逼中共妥協。他甚至曾揚言，如果中共「公然專橫野蠻地騎劫議會制度，必然會受到美國等自由民主政府的嚴厲譴責，並凸顯中共無法無天不守法則的腐敗意識，令其在與美歐等新的冷戰意識形態對峙中，誠信進一步受到重創。」結果呢？中共非但沒有妥協，反而祭出《港區國安法》，並重新制訂選舉規則，一下子就把反中亂港勢力連根拔起。美國等西方政府確實對中共譴責了、也制裁了，但改變不了任何事情，更解救不了這班洋奴漢奸。

正所謂，風流總被雨打風吹去。黎智英也許從來沒有想過壹傳媒會落得如此下場，更沒有想過自己會由傳媒大亨淪為階下囚。這能怪誰？只能怪自己幼稚無知，竟然相信西方鼓吹的那一套，以為中共必然頂不住新的意識形態冷戰，很快就會「崩潰」。殊不知中共正是靠意識形態鬥爭起家，百年來歷經無數風浪，愈鬥愈強，如今正是風華最茂、國力最盛的時候，崩潰云乎哉？黎智英挾洋自重，企圖對抗整個國家，簡直是蚍蜉撼樹。他「為美國而戰」，美國有為他而戰嗎？

美國當然不可能為他而戰，倒是香港司法對他呵護有加。黎智英涉及去年六四維園非法集結案，結果被判囚13個月，但有關刑期竟與其之前案件的判刑同時執行，等於毋須加監，可見司法何其仁慈。但躲得過初一，躲不過十五，他還有國安大案在身，這次若再被放生，只好解往內地審訊。