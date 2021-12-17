不患寡而患不均，不患貧而患不安。在港府的無能管治下，香港既患寡又患不均，既患貧又患不安。從貧窮人口迭創新高已可知貧富懸殊不斷惡化，老無所依、老無所養成為長者的悲哀，偏偏廢官猶叫人買年金養老；當街擄人綁架、黑社會收陀地不遂大肆破壞，這些本來已鮮見的嚴重罪行最近死灰復燃，加上南亞假難民無惡不作而港府放任自流，港人每天活在惶恐之中。如此種種，不是既患貧又患不安是甚麼？

最可笑是，港府連通關配額都要大玩黑箱作業，再次犯下既患寡又患不均的大忌。萬眾期待的中港通關到底何時落實，港府仍未有正式公布，倒是有政客率先透露最快明天公布通關日期，每日名額料有3,000個。然而，港府事先張揚通關配額及分配方式未有定案，呼籲市民以公民精神，優先將配額留給有實際需要人士，因而被嘲為「通關關愛座」。港府又指，坊間提出以計分制分配通關名額，執行十分困難，擺明又是惰性作祟，藉口多多。

林鄭早就揚言絕大部分配額留給公務及商務特權分子，連有白事的市民也是可能獲得恩恤而已，如今還叫市民禮讓，對那些兩年未見一面的中港家庭來說，簡直和「何不食肉糜」無異。早前有基層團體請願，有婦人的內地年邁母親中風無人照料，哭求港府憐憫他們撥出配額；又有商界人士聲言有大量生意急須回內地處理。事實上，申請首輪通關配額的市民肯定不會為了旅遊，肯定人人也有實際且迫切需要，港府一味叫人禮讓，反映的是廢官對於如何分配配額根本沒有頭緒，一味見步行步。化神奇為腐朽、將好事變壞事向來是港產官僚強項，敢寫包票，一旦開放申請，又會引來極大混亂和種種不公平指控。