新冠肺炎疫情復熾，肆虐全球多處地方，歐洲的英國、亞洲的南韓，都在喊救命，美國則近乎從沒改善，染疫人數長踞高位。我真想問，今番疫潮惡化，為甚麼首先淪陷的地區，不是智利、巴西、土耳其、阿聯酋，甚至香港呢？

不是說中國的新冠疫苗粗製濫造，完全不堪信賴嗎？上述四國，很大程度依賴中國製疫苗，按理再爆疫患，定該從這些地方開始才是。就連香港，也有不少市民盲目愛國，選擇接種科興疫苗，這些人簡直是壽星公吊頸，嫌命長。

不過，倒也奇怪，選擇接種中國製疫苗的地區，偏生疫情較穩定，南韓、英國以至很多西歐國家，幾乎一支中國疫苗也不允許進口，全用歐美產品，但疫情反而不可收拾。

我當然不是說中國疫苗的效力，當真能勝過歐美同類產品，但最少證明，我們不輸於別人。時至今日，不少香港「黃絲」仍在大談中國疫苗，打了也是白打，然而考諸現實，卻不是這般模樣。

中國領導層未必個個都是英明神武，但總體而言，總比大部分民主國家的領袖靠譜。中國疫苗是在阿爺眼皮底下生產的，須對全國以至全世界人民負責，不可能容許出亂子。至於防疫政策，中西對比，孰優孰劣，也是昭昭明甚。就以很多黃絲嚮往的英國為例，坐在唐寧街10號的人，一味瞎指揮，說不惜任由染疫人數上升，也要取消大部分防疫措施。殊不知馬上招來疫患重燃，更急促惡化，如今又打倒昨日之我，重新收緊措施。早前的中國，在全球各國中近乎是力排眾議，堅拒輕率打破關禁，與病毒共存。今天看來，不得不佩服中南海的見事之明。