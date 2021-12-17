消費者委員會日前公布，截至11月，合共收到71宗涉及體檢及醫療卡服務的投訴，不良銷售手法包括誇大病情、疲勞轟炸等，苦主涉及有認知障礙長者、弱勢社群。以往在美容、健身等屢見不鮮的不良銷售手法，魔爪已轉向醫療服務，怪不得外媒電視節目也將香港列作騙案之都。

消委會公布的其中兩宗個案，苦主不約而同受到免費或低價的宣傳吸引，接受檢查後，分別被指脊骨、牙齒有嚴重問題，除非答允購買8.8萬元脊骨療程、5.7萬元剝除智慧齒手術費，否則需繳付診金、檢查費。這明顯是透過平價美容、健身試玩作招徠，繼而大肆宰客的老舊套路，然而，以罹患重疾來恫嚇待宰羔羊，心腸更惡毒千倍。試問醫德何在？虧有人還敢掛出醫療羊頭，可謂恬不知恥。

但更不知恥的是睜一眼、閉一眼，無知無覺無靈魂的政府。對比涉及健身中心、美容行業不良銷售手法數以千計、百計的投訴，關於體檢及醫療卡服務的投訴，目前仍有所不及，但優秀的管治會深諳防微杜漸的重要。尤其已出現有受精神困擾男子，被體檢服務公司不斷疲勞轟炸兩小時，最終購買接近4萬元的脫牙及脊醫療程，始能脫身離開。當局是否要等到禁錮銷售蔚然成風，才肯正視問題？

消委會說如不良銷售手法情況持續，不排除建議政府設立最少7天的法定冷靜期。當苦主已遍及20歲女學生、認知障礙長者，涉款數以萬元計，對升斗市民而言絕非小數目，究竟還等甚麼？

消委會建議市民付款前應貨比三家及諮詢專業醫護的意見。人們不禁要問，與其到頭來還是得要諮詢專業醫護意見，這類藉免費或低價作招徠的不良銷售手法還有否存在必要？難道還不應加強監管，以免更多無辜市民慘受其害？