美國聯同英國早前向法國「截胡」，私下與澳洲建立軍事同盟，並與對方簽訂巨額的核動力潛艇軍購案，導致澳洲單方面宣布取消向法國訂購柴電潛艇的協議，法方一度召回駐澳及駐美大使以示抗議。事隔數個月後，法國就作出反擊，搶奪了本已袋落美國口袋的阿聯酋戰機採購肥約，以其人之道，還治其人之身。

法國成功報復，中國竟成了關鍵因素！但大家可別誤會，並非中國為了對抗美國打壓而從中作梗。查實中國也是事件中的受害者，只是美國今次實在逼人太甚，最後害人終害己。

事緣身為伊斯蘭教國家的阿聯酋，去年響應時任美國總統特朗普呼籲，與阿拉伯國家的「死敵」以色列建交，條件之一是美國答應向阿國出售最先進的軍備武器，包括屬於「國寶級」的F-35隱形戰機。然而到正式洽談合約時，已改由拜登領導的美國政府突然建議加入條款，要求阿聯酋停用中國電訊設備商華為的產品和服務，並嚴格限制軍事技術轉移，以免相關先進科技流入中國或俄羅斯手中。

阿聯酋認為條款過分苛刻，會令致其軍備與科技過於依賴美國，亦有違該國希望同時與中俄及西方國家交好的外交政策，決定押後豪花230億美元向美國購買50架F-35戰機及十多架先進無人機的計劃。有仇不報非君子，法國隨即乘虛而入，趁總統馬克龍本月初出訪中東期間，與阿聯酋簽訂170億歐元的軍售協議，包括採購80架技術比F-35落後、但性價比值回票價的法國疾風式戰鬥機。

被人「反截胡」的美國仍在死撐，聲稱有關軍購商談未有中斷。反正阿聯酋有的是錢，只要美國願意放寬限制，阿國再買多幾款來自不同國家的戰機當「集郵」也無不可，但迫切性肯定已大減。