後天就是新選制的第7屆立法會選舉投票日，「愛國者治港」的立會跑馬仔進入直路，一切重大的危機若要發生的話，就在此關鍵時刻。為甚麼說是關鍵時刻？就是說欲救無從，覆水難收，徒嘆奈何！

環顧古今中外，自有民主選舉以來，最骯髒的假民主、反民主、雙重標準「民主」破壞真正民主選舉的種種手段，便在此關鍵時刻爆發其致命最後一擊。台灣的民進黨陳水扁不就是靠擦破肚皮表面子彈一擊，扭轉敗局嗎？「台獨」蔡英文不就是靠食港黑暴的「人血饅頭」，贏得連任嗎？香港反中亂港和「港獨」勢力不就是靠黑色暴亂贏取區議會議席嗎？日前警方破獲190支高性能氣槍、6,000發子彈拘捕10人，不排除與破壞立選有關。

全港市民必須金睛火眼「𥄫實」香港這3天的政局和踴躍投票，市民的關注和參與才是對看不見的美英和境外反華反共勢力、在港代理人最好的護港堤壩。港人要提升政治警覺性，絕對不是多餘的。

為甚麼14,000個沙田選民的投票站被調錯，直至投票通知書寄出後才被揭發，像這樣大數量的整批整區出錯的現象，在過去幾十年選舉中從未有過，必須嚴肅追責。可是，政府卻臭屎密冚，一如過去選舉事務處遺失選民名冊，竟然調查無果，不了了之。可見，敵對勢力代理人手段是極為卑鄙的。任何人們想到或想不到的危機隨時隨地都可以在這幾天發生，不可不慎也！

最值得讚賞的，是警隊勇挑重擔，擔起保護選民名冊和選票的重責，一改過去選民名冊由選舉主任自行攜回家的安排，改為存放各區警署及由警隊護送統一派發選民名冊和選票。總之，不怕一萬，最怕萬一，政府和政界都不要粗心大意！