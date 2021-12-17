本港防疫，對「外防輸入」始終鬆弛無道，庸官曾自詡做到「滴水不漏」，那只是自欺欺人，最後都係「被病毒欺」！香港呢個「福地」特別吸引惡菌，幾乎乜鬼都中招！由禽流感、沙士、大鼠戊型肝炎到依家嘅Omicron，都「不甘後人」，令人哭笑不得！「香港幾好都有，病毒惡菌點捨得走」！吹脹！

本港累計Omicron正直線上升！日前又錄得首宗由美國輸入個案，政府即將美國列入A組指明地區嘅「加強監測名單」，實施比A組指明地區更嚴格嘅檢疫要求，抵港者要先喺竹篙灣檢疫中心隔離7日；之但係本港同樣有Omicron個案從英國輸入，但港府並未有將其列入名單與美國看齊。唔通病毒又識分國籍？仇美而親英乎？

有醫生指英國Omicron疫情較美國嚴峻，英相約翰遜抗疫無能，其防疫「B計劃」喺在野派支持下獲通過，卻面臨近百黨友倒戈，其相位岌岌可危！英相是否因防疫無方而下台暫且不表，不過，隨着聖誕即將於下周來臨，抵港留學生及人流必更多，港府如不將英國列入「加強監測名單」同美國看齊，做法確令人費解！有呼吸系統專科醫生指，過往輸入個案，英國係美國嘅兩倍，依家發現英國輸入Omicron後，卻冇列入加強監測，做法令人尷尬！

庸官嘅所謂防疫「鬆弛有道」，老朽眼見其外防輸入根本就恍如牛棚困貓，一向嗤之以鼻！庸官一味好整以暇，擺出「以不變應萬變」咁款，無視世衞警告Omicron正以前所未見嘅速度蔓延，且或已存在多數國家；並強調現存疫苗對阻礙Omicron感染及傳染嘅功效減少；歐洲病例每隔兩至3天增加一倍，料明年1月中會成為歐洲最主流新冠變種。把英國列入「加強監測名單」已不用遲疑！