「百世修來同船渡，千世修來共枕眠。」現代的婚姻豈只是一紙婚書，兩個人從邂逅到相愛，再到步入禮堂，相互許下莊嚴的承諾，過程絕不簡單。然而結婚從來不是結局，相愛容易相處難，婚後的生活考驗每對夫妻；能白頭偕老固然可喜，但情斷緣盡時分開，也是不幸中的大幸，尤其一旦牽涉家暴，離婚對雙方而言，往往是最佳抉擇。

內地近日兩對夫婦的家暴離婚訴訟映入筆者眼簾，法院的判決徹徹底底改變了4個人的命運。其中，湖南衡陽女子寧順花因忍受不了丈夫嗜賭及家暴，5年內4度提起離婚訴訟均被駁回，今年第5次提起離婚，終獲法院判離；直至近日，她再次接受內媒採訪，坦言自己重獲新生。然而，廣東汕頭女子許×琴同樣因飽受家暴而提出離婚，同遭法院拒絕；結果在第二度提起離婚訴訟間，丈夫鄭×松酒後突然施暴，許女被緊緊掐住頸部，情急下拿起鉸剪將丈夫殺死，卻被法院認定「防衞過當」，依故意傷害罪判處有期徒刑3年、緩刑3年。

法院既然認為許女「防衞過當」，換言之是認為她在防衞過程中，可避免憾事發生；然而從內媒描述情況而言，在鄭男施暴初期，許女已持鉸剪和保溫瓶自衞，仍被鄭男推倒，可見鄭已佔據身體上的優勢，加上許女被緊緊掐住頸部，生命已明顯受到威脅，甚至算是危在旦夕，用鉸剪刺向丈夫實屬無奈之舉，難怪眾多法律學者皆認為是「正當防衞」。不過，筆者認為憾事確實可以避免，只不過不在許女遇襲的一剎，而是她首次提起離婚訴訟之時。

為避免因一時衝動而離婚，內地現行《民法典》規定，即使夫婦雙方均同意離婚，仍須經過30天冷靜期。不過，民政部曾表明，家暴並不適用於離婚冷靜期制度。然而在單方提出的離婚訴訟中，竟有內地法律界人士明言，無論是否遭遇家暴，法院一般不會在第一次離婚訴訟中予以支持，這就顯得相當僵化；就算法院認定「夫妻感情尚未完全破裂」，既然得知有家暴情況，理應主動轉介給有關部門跟進，而並非置若罔聞；畢竟現行的《反家暴法》訂明，單位或個人發現正在發生的家暴行為，有權及時勸阻；各地政府更多番鼓勵民眾舉報或制止家暴行為。

事實上，不少因家暴而提出的離婚訴訟案中，受害人往往會遭受施暴者變本加厲的報復。例如在寧順花的案件中，她首次提出離婚訴訟後，同樣遭到丈夫恐嚇及施暴，但她毅然與丈夫分居，同時向法院申請人身保護令，才幸免於難。

暴力行為不但能輕易摧毀感情，更能取人性命。縱然內地當局不鼓勵離婚，一旦牽涉家暴行為，即使情節相對輕微，也應納入考慮範圍。誠然，夫婦應當珍惜來之不易的感情，共度患難，但勉強無幸福，與其企圖以暴力解決問題，不如分開，各自追求新的幸福。