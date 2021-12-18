正論：港康碼問題多多　通關難徒嘆奈何

盼星星，盼月亮，市民盼望多時，好不容易盼到中央鬆口與香港通關，奈何急驚風遇着慢郎中，港府不僅仍未敲定通關日期和通關配額，就算幾經波折推出的「港康碼」也是問題多多。本報接獲多個市民求助，不是被港康碼系統不接納身份證明，就是住址不全被拒申請，令本已焦慮的心情更添徬徨。

中港通關在即，港康碼推出不足一星期，已有超過50萬人登記，反映港人北上需求極之殷切。有連續兩年無法回鄉探望年邁雙親的讀者劉女士向本報求助，指連日來申請港康碼都不成功，系統顯示其「身份證明文件無效」。她多次透過政府的熱線電話查詢，也試過到入境處核實身份證資料，皆無功而還。另外，又有讀者表示申請港康碼需填報住址並提供證明，惟其住址為劏房，輸入住址不被接納，不知如何是好。

經本報介入後，政府資訊科技總監辦公室迅速反應，總算暫時為讀者解決了問題。惟上述求助個案只是冰山一角，資科辦透露，截至昨日中午，有55.6萬名市民申請註冊帳戶，而熱線及電郵亦接獲超過一萬個查詢，主要涉及港康碼的應用，例如所需資料、輸入地址及上傳地址證明等程序，當中亦有例子涉及輸入不正確的身份證等簽發日期。簡而言之，申請港康碼需要輸入多項個人資料，對不熟悉網上操作的基層市民而言，無可否認是一道難題。

誠然，港康碼有追蹤功能，是中港通關的必備條件，輸入正確的個人資料不可或缺。惟多達萬人查詢，反映港康碼的申請流程確有強人所難之處。尤其是急於北上團聚的港人，屬基層的不在少數，港府是否應該加派人手協助這些市民，而不是一味叫市民「禮讓」，將配額留給有迫切需要人士就算？港府對推動創新科技一向不熱衷，以致市民對創科的應用落後於鄰近地區，甚至連掃描「安心出行」，對某些人而言也是困難重重，這顯然同港府一直以來的政策和宣傳缺失有關。隨着中港通關臨近，優化註冊流程，增加人手協助市民申請，可謂應有之義。

當然，最關鍵的每日有多少通關配額，港府至今仍未有正式公布，市民即使註冊了港康碼也未知何時成行。當局一時放風說每日有1,000個配額，一時有政客透露3,000個，亦有權威消息指有10,000個，堪稱言人人殊。港府一味叫市民以公民精神，優先將配額留給有實際需要人士，說明當局對名額如何分配根本沒底。坊間提出以計分制分配通關名額，港府又推說執行困難，擺明懶政塞責。有基層市民哭訴兩年未能回內地照顧患癌父母，跨境學童長期以視像上學以致學業成績一落千丈，若港府通關只知重商輕民，肯定不公平。

姑勿論如何，中港通關是本港頭等大事，處理得宜，港府民望必能加分，處理失當，則肯定激發極大民怨。不患寡而患不均，分配通關名額也是同樣道理，港府千萬不要再令市民失望。