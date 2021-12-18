功夫茶：挽回人才唔對症　醫護流失難煞停

坊間普遍存在誤解，認為中醫講究固本培元，調理好身子自然百病不侵；西醫就追求對症下藥，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。查實中西醫斷症醫病，都會追尋病根，以免治標唔治本。之不過，醫管局面對「醫護流失」呢個「頑疾」嗰陣，竟然庸醫上身，篤信「借糧買樓」就可以挽留人才。世界上邊會有「萬靈丹」，構想再好，若然完全唔對症，藥石亂投隨時適得其反㗎咋！

本港公營醫療人手不足都唔係咩新症，不過「病情」急速惡化，明顯源於近年社會動盪不安，大批醫護執包袱點止走人咁簡單，直頭係移民。所謂「病向淺中醫」，假如醫管局早幾年就展開銀彈攻勢，推出免擔保首期低息置業貸款呢，估計都可以挽留唔少人才，甚至家吓會有醫護因為已經安居樂業，而打消移民念頭。之但係病入膏肓先去買成藥，效果堪比安慰劑，純粹聊勝於無。畢竟現時大部分醫護離職，都唔係因為樓價高企。呢，香港護士協會年初進行嘅調查就顯示，高達約九成有意移民嘅護士，離港主因係社會形勢轉變，同埋人手流失令工作量不斷增加。仲有唔少「黃營」醫護四處鼓吹對香港死心。

嗱！講起「黃醫」呢，不得不提番喺反修例風波到疫情爆發初期，竟然有批公營醫護發起罷工大搞政治，一時威脅封關，一時又抹黑疫苗接種計劃，完全置港人生死於不顧，實在有欠醫德。醫管局不單止冇法律追究，家吓仲人人獎「買樓」？須知道「置業利息津貼計劃」未用嘅餘額都係公帑嚟，納稅人啲錢唔係大風吹番嚟，每分每毫都有血有汗，咁用法算唔算用得其所，相信社會自有公論。

「住洋樓、養番狗」係普遍打工仔嘅願望，醫管局滿足醫護嘅置業需求，或多或少都可以振奮士氣，動搖一啲對移民仲係「十五十六」醫護嘅決心。但眾所周知，凡藥物就必有副作用，「借糧買樓」嘅副作用隨時要全港市民一齊埋單。地產界普遍憂慮「借糧買樓」會推高樓價，無疑係對熾熱嘅樓市火上加油，一般市民置業更加無望，唔通要醫護有屋住，全港市民就齊齊瞓醫院咁話咩。

俗語有云︰「要走嘅人留唔住，裝睡嘅人叫唔醒。」醫管局想穩定軍心，使乜付出咁大代價，升職加薪已夠滿足醫護願望， 仲可以吸引人才。事實上，醫管局現時最需要做嘅係加快引進海外醫生嘅步伐，既可填補空缺，減輕醫護嘅工作量，又可以促進競爭，提升本港醫療水平。查實呢項建議都討論咗N咁多年，港府早前都放寬咗引入海外醫生嘅門檻，到底仲要拖到幾時先可以開展計劃？大哥，救人如救火，唔係樣樣嘢都可以歎慢板㗎。