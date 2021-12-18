世界視線：內政外交陷困境　拜登任期路難行

年屆79歲的美國總統拜登上任接近一年，在內政外交上均顯得軟弱無力，其重點推銷用作改革美國的1.75萬億美元「重建美好未來」法案，也因民主黨內鬧分歧而遲遲未能通過。加上新冠疫情持續、通脹不斷升溫，令其民望直線下滑。拜登日前到遭龍捲風吹襲的重災區肯塔基州視察時，甚至有民眾揮舞前總統特朗普旗幟及高喊反對他的口號，場面尷尬。

在今年1月拜登就職前夕，美國累計新冠死亡病例為40萬宗。儘管拜登上任後不斷「谷針」及呼籲民眾戴口罩，但在各州各自為政及變種病毒來襲下，美國仍然是全球確診及病歿數字最多的國家，當中最新累計死亡數字為82萬，令拜登任內的病歿人數，超過被指抗疫不力的特朗普。有美媒為拜登「平反」，稱大多數死亡病例發生在票投特朗普的鄉縣，結果惹來冷嘲熱諷「拜登作為總統，不用對死於新冠的人負責，真有趣」。

相比新冠疫情，通貨膨脹是美國民眾最為關心的問題。消費者價格指數（CPI）過去12個月上漲6.8%，是1982年6月來最大漲幅。現時美國衣食住行樣樣貴，經濟學家警告情況或持續到明年、甚至更長。對此，拜登解畫稱「通脹危機已達最高點，應該很快會下降」。惟民眾並不賣帳，民調顯示69%人不滿拜登應對通脹的方式，另有57%人不滿他在復甦經濟方面的表現。

在外交方面，拜登的日子也不好過。美國先是恥辱性地從阿富汗倉皇撤軍，之後截劫盟友法國的澳洲潛艇訂單，引發連環風波；及至近期的烏克蘭危機以及所謂的「民主峰會」，美國均失去昔日一錘定音、領導群雄的能力，而垂垂老矣的拜登，則對這一切都顯得力不從心。特朗普乘勢「抽水」批評拜登無能，令美國的全球地位江河日下，也成為外國佔便宜的對象。

現時美國社會分裂嚴重、人民筋疲力盡，相信近代沒有一位美國總統會像拜登般當黑，面臨國內外接二連三湧現的危機。除非疫情好轉、美國得以加快恢復經濟，否則相信拜登難以擺脫現狀，明年大有機會失去參眾兩院控制權，淪為「跛腳鴨」政府。