要了解俄羅斯在美俄之爭，特別是在烏克蘭危機中的行動傾向，便需知道俄羅斯的軍事戰略，以往在蘇聯時期，是以先發制人為戰略方向。在中蘇矛盾之時，蘇共有侵襲中國的念頭，便是在中國武力強盛、核反擊力量完備之前，一舉先發制人。由於美國向中國告密，企圖被擱置，也造就了中美合作，對抗蘇聯。蘇聯最後的崩潰是不能聯合中國抗衡美國，由此給中國的教訓是不能讓俄羅斯與美國合作，變成中國的敵人，犯上蘇共的錯誤。

不過，俄羅斯今天的戰略不同。一是俄羅斯再沒法獨力與美國對抗，沒有東歐，也從蘇聯分出不少國家來，俄羅斯實力大不如前。普京初期曾承襲葉利欽時期對美國的幻想，企圖加入歐洲與歐盟聯結。可是美國自90年代的作為，從來是以進一步瓦解俄羅斯為目的。美國與葉利欽的口頭密約──北約不東擴，只是用來騙俄羅斯，一如欺騙烏克蘭，誘使烏把蘇聯留下的核武器毀滅，答應的資助卻從不實現。普京與俄羅斯的戰略轉變，是從與美被騙的教訓中發展出來。以俄羅斯實力不可能再先發制人，且從近年的地緣政治的發展，對美國發動的攻勢有了更深刻的認識，從而應對出新的戰略來。

這方面最典型的新戰略，是俄羅斯現任參謀總長格拉西莫夫提出的混合戰爭，西方稱之為格拉西莫夫原則。他把戰爭看作是一個不斷的過程，不是一場有期限的武裝衝突。考慮了美國的顏色革命，也應包含了對蘇聯經驗的反省，他認為一個主權國家可以突發地崩潰，戰爭在不宣戰便開始，所用手段差不多是全方位的，把訊息與心理戰加入，把外交和政治手段夾雜其中，正規武裝部隊戰鬥與非正規部隊相互配合，動用最新科技，但更重要的是利用情報、迷惑、顛覆，用特種部隊作為滲透的攻擊力量。

簡單地說，戰爭是無所不用其極，用陰招與陽謀結合。這是俄羅斯的混合戰爭原則，與美國的混合戰爭、中國的超限戰相類，卻更為徹底和全面。

俄羅斯在烏克蘭與美國、歐盟鬥爭的便是用這種方法。俄羅斯剛宣稱戰爭開始了，在網絡、宣傳、情報滲透已開戰。當前美國與俄羅斯的威逼言語，未必可逼出武裝衝突大戰。但在大戰之前雙方都已各展開混合戰爭，相互出招接招，虛實交替。仗已經打起來了，結局還未知。