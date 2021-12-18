上海震旦職業學院東方電影學院教師宋庚一，為日本侵華「南京大屠殺」罪行「脫罪」，質疑早已定案的日軍屠殺30萬人「沒有數據支持」，聲稱「這個30萬只是一個中國歷史小說寫作的概述」、聲稱「中國至今未有認真就遇害人數作研究或統計，沒有史料支持」。

這個宋庚一完全無視30萬人的屠殺數字，早就是根據二戰南京審判庭和東京審判庭，審判日本戰犯和南京政府統計出來的結果；這個宋庚一把自己的無知和無視當成「沒有數據支持」的論據，還要振振有詞，以為有了甚麼「新發現」，還要擺出一副悲憫和「充滿反思精神」的臭面孔，說甚麼「不應該永遠去恨」，而是「應該反思戰爭怎麼來的才是最重要」。宋庚一的胡說八道，大概最能寬慰那些日本戰犯和「大日本皇軍」劊子手。

宋庚一的謬論出籠後，《人民日報》微博發文直斥：「南京大屠殺遇難同胞30萬以上，鐵證如山，有人妄加揣測，質疑歷史真相，枉為人師！忘卻苦難，否認他國惡行，枉為國人」！幾個小時後，上海震旦職業學校將這個民族敗類開除。校方說：「學校高度重視師德建設，對違規違紀行為『零容忍』」。

內地輿情、媒體和校方對這件事的反應和處理，彰顯了滿滿的國家情懷、民族尊嚴和滿滿的愛國正能量。這和香港回歸後殖民地文化仍然瀰漫，洋奴漢奸趾高氣昂，香港教育崇洋媚外，用外國侵略者的「歷史觀」、「價值觀」衡定對中華民族，包括對香港的侵害、奴役、掠奪、血腥屠殺等滔天罪行，或淡化處理、或無恥美化、或顛倒黑白、竄改歷史，對比鮮明。於是在香港的教育中就有了鴉片戰爭是英國為了「幫助中國戒煙」、「推動商貿文明」！日本侵華「有歷史正面作用」，並非「全惡」的「說法」。

這種損害國家民族利益和尊嚴，危害國家安全的「準漢奸式」胡說八道，在「一國兩制」下也必須掃蕩，零容忍也。