毛澤東說過，反動派總是高估自己的力量，低估人民的力量。美國正是如此，一直高估自己，低估中國，所以屢屢碰壁。最近其國務卿布林肯風塵僕僕，先是走訪非洲多國，接着轉往英國出席G7外長會議，然後飛到東南亞，一路走一路抹黑中國，甚麼「債務陷阱」、「地區威脅」、「破壞國際規則」等等，好像潑婦罵街似的，實在有失身份。最尷尬的是，他罵得聲嘶力竭，卻沒有多少聲音附和，連歐洲盟友也反應冷淡。在東南亞行程中，更因為一名隨行人員感染新冠病毒，還沒來得及訪問泰國，就不得不提前打道回國，真可謂偷雞不着蝕把米。

在訪問東南亞前，布林肯公開聲稱此行旨在「尋求聯合東南亞共同遏制中國」，簡直是癡人說夢。中國在東南亞擁有巨大經濟影響力，且有地理和文化優勢，雙方互為最大貿易夥伴，去年貿易額高達6,850億美元，幾乎是美國與東盟貿易額的兩倍。孰輕孰重，難道布林肯心中無數？或者他認為東南亞國家好糊弄？看來老美不僅高估自己實力，而且高估自己影響力。

作為已稱霸世界數十年的超級強國，美國實力當然毋庸置疑，但正因為稱霸太久，所以養成唯我獨尊的毛病，總是認為所有國家都必須臣服在其霸權之下。殊不知物極必反，盛極而衰，人類歷史上從來沒有一個國家可以永遠獨霸世界，美國也不可能例外。隨着整體實力日走下坡，美國已無法隻手遮天，尤其是面對中國崛起，美國霸權已經不好使。

君不見，這些年美國凡是可以想到的招數都用遍了，卻始終無法撼動中國。軍事威脅，對中國無效；打貿易戰，自己受傷最重；要求美企回流，沒人理睬；搞金融脫鈎，欲罷不能；搞科技封殺，反而刺激中國加快自主創新的決心和步伐。黔驢技窮之下，美國只好打台灣牌、新疆牌、人權牌，甚至絞盡腦汁搞了一場「民主峰會」。其實時移世易，這種意識形態冷戰與當今時代格格不入，美國企圖以此孤立和遏制中國，只能弄巧成拙，反而暴露自己色厲內荏。

外媒有篇文章說得對，美國已經失去上世紀90年代的單極霸權實力，就不要幻想還能遏制中國崛起，更不應對中國的復興感到任何意外。說到底，美國不僅需要重新認識中國，更需要重新認識自己，畢竟它已不再是「山巔之城」。