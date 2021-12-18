本港公營醫療人手荒愈演愈烈，國安法生效後，不少醫護更選擇移民。醫管局為挽留人手，破天荒向公院醫護提供極低息供樓貸款，明年下半年起向員工提供免擔保首期低息置業貸款，金額相當於最高48個月基本薪金，上限600萬元，利息1%。香港醫護人員本已獨享全球最優渥薪津，現在還獲醫管局幾乎貼錢買樓優惠，真叫為層樓捱生捱死的打工仔情何以堪？

問題是，貼錢買樓這一招是否奏效？香港護士協會便率先潑冷水，坦言對措施能否挽留人才持觀望態度，又引述調查指高達九成有意移民的護士，離港原因是社會形勢轉變，而非樓價高企，可見要走始終留不住。

儘管醫管局聲稱有關貸款動用的是90年代滾存至今的「置業利息津貼計劃」，不涉額外公帑，但不涉額外公帑始終也是公帑，如此運用是否用得其所，值得質疑。特別是黑暴和疫情期間，公院醫護成為反中亂港生力軍，不是罷工抗議「警暴」聲援「爆眼女」、苛待受傷警員及愛國市民；就是在疫情期間擅離職守不務正業，以罷工脅迫封關。這班黑醫護至今沒有受到應有懲罰，就連「爆眼女」大話爆破，他們也沒有向警方和市民道歉。醫管局與其動用這麼多錢來為醫護人員供樓，不如動用這筆錢造福貧苦病人更實際。

說到底，黑醫護毫無醫德，滿腦子政治，走了不足惜，留下來更應加強監管，以防他們再拿人命搞政治，遑論公院醫療事故無日無之。人們實在不明白，立法會終於通過修例放寬輸入非本地培訓醫生，為何政府依然大歎慢板，至今連擬定認可的海外醫學資格名單都欠奉？既然公院人手如此緊絀，還不加快引入海外醫生更待何時？一味向黑醫護送錢送福利「整慣姿勢」，解決不了根本問題。