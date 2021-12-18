美國在外交上恐怕又要跌一跤，華盛頓與阿聯酋簽訂了一紙軍事買賣合約，涉及50架F35戰機，價值約1,800億港元。合約訂立後，華府卻新增條件，要求阿聯酋終止與中國電訊公司華為的5G合作計劃，更諸多刁難，暗示對方只能在中美兩國之間二擇其一。阿國深受其擾，據說已狠下決心，取消對美的戰機訂單，轉而向法國訂購80架疾風式戰機。

近日，華盛頓政府一而再受挫，先是位於美國後院的尼加拉瓜，宣布終斷與台灣的外交關係，轉而跟中國大陸復交。美國國務卿布林肯出訪印尼，也討不了好去，對方毫不客氣，說咱們不是盟友，接着不知怎的，布林肯餘下的外訪行程，也得取消。所謂屋漏偏逢連夜雨，最新消息便是，白宮逼迫阿聯酋選邊站，該國毫不含糊，選擇了站在中國一邊。

這一連串事情，很值得香港「黃絲」深思。尼加拉瓜、阿聯酋等國遠在大洋彼岸，他們要選靠山，還是選擇了中國大陸，香港本身就跟祖國相連，卻有人想站到美國的一邊去，豈不荒謬？

阿聯酋人口900多萬，只比香港的人口多了少許，要保護國土，就想新購50架F35戰機。黃絲不是妄想香港建國嗎？假設能成功「建國」，恐怕便要購買同樣數量的戰機守土衞國。若然1,800億元讓香港人攤分，平均每人要負擔多少？況且，還有日後的維修丶保養費，更未計及買戰車丶導彈丶軍艦的開支。

可別忘了，無論是甚麼戰機，買固然難，買入後，香港有懂駕駛戰機的機師嗎？難不成叫黃絲陣營的黃之鋒丶岑敖暉去當飛行員？由此可見，香港獨立是徹頭徹尾的偽議題，只有最荒唐的腦袋，才會想得出來。