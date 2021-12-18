美國國防部日前就8月29日空襲行動，導致10名阿富汗平民，其中包括7名兒童的死亡完成調查，結論是不對任何人進行處分。與其說是調查報告，不如說是免責聲明。美軍濫炸濫殺，殺害無辜平民甚至比恐怖分子還要多，這支導致生靈塗炭的不義之師，大可正式更名為「違和」部隊。

國防部發言人柯比指，國防部長奧斯汀明白不作處分的決定會受到質疑，但這是經過獨立調查及深思熟慮的結果，強調事件是流程、執行及程序出錯造成，而非疏忽所致；若發現有蓄意疏忽行為、領導錯誤及犯罪行為，國防部會繼續調查。這是甚麽鬼話？流程、執行、程序出錯，強辯並非疏忽所致，難道就不用對人命負上責任？這豈不等於說今後只要祭出相同的厚顏藉口，美國均可為自己所有任意濫炸行為洗白？美軍之所以誤炸平民，若不是情報收集流程出錯，就是執行決定過於草率，復加有人未能有效發揮監督制衡的角色所致，可說是由總統到國防部長，任何人都應責無旁貸，因為他們的疏忽，導致對流程、執行及程序出錯無感，結果釀成前線士兵充當劊子手殺害平民的悲劇。

美國人滿手鮮血，殺人過後還替自己尋找藉口掩飾罪責，當美國人口口聲聲說正就賠償問題與死者生前工作的非政府組織負責人聯絡，除凸顯美國人滿口「民主人權」，但連他人的生存權利也強行剝奪，是何等虛偽外，更反映出當談到錢，美國人才跟足流程、執行及程序指引，不慌不忙，細思慢想，決不疏忽。

美國煽動西方國家在缺乏證據下，對新疆人權指手畫腳，如今美國濫殺平民證據確鑿，諸國對美國濫炸平民後的免責結論竟不敢發聲，未能有效發揮監督制衡美國的角色，此乃「民主人權」的最大諷刺。