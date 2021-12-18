因應醫護人員流失嚴重，醫院管理局近日宣布推出房貸留人計劃，所有在醫管局服務滿3年的醫護人員，可向局方申請超低息（初步訂於1%）的置業貸款，貸款額最高為申請人36至48個月的基本薪金，上限達500萬至600萬元不等。消息一出，有地產經紀即預計可帶動多個醫院區的樓價，為早已失控的本地樓市火上加油。

有關計劃除了有違壓抑樓市政策，更大問題在於是否真正有效和有否違背倫理。須知有意離開醫管局的人員主要有兩類，一類是厭棄公立醫院工時過長、自由度低，但收入又不及私人執業或任職私家醫院豐厚。這類人未必會為了節省可能只有十多萬元的利息支出，而選擇留在公院繼續捱苦。

另一類人是因為不滿《港區國安法》及新選舉制度、不喜歡特區現時和平穩定的政治社會環境、甚或是根本不接受香港屬中國一部分的「黑心黃醫」。這類人寧願放棄在香港的高薪厚職、賤價賣樓、以至拋棄雙親，也決意要移民海外，他們怎會反過來為了方便買樓而留低？

再者，縱使這些「黑心黃醫」願意為錢留低，在還完按揭及局方貸款之後，可能就會立即賣樓套現然後遠走他鄉，期間更可能會繼續搞對抗。醫管局理應將這些反中亂港分子清走，而不是濫用納稅人的血汗錢去幫人儲錢移民，「資敵」買樓！

筆者因此建議，醫管局應對房貸留人計劃的申請人進行更嚴格的資格審查，不僅是宣誓效忠特區和擁護《基本法》那麼簡單，而是要有力證明自己真正愛國愛港，最低限度是沒有參與過任何罷工或反中亂港活動。局方亦應考慮將有關計劃擴展至有意來港服務的境外醫生，甚至送樓求人也有得諗，這樣才是解決醫護人手不足問題的正道。