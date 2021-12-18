天各一方，「別時容易見時難」，是當下兩地分隔港人的最痛。持續兩年的疫情，令許多家庭、許多夫妻、許多愛侶只能靠手機通訊慰藉，真是聞者傷心、見者流淚，甚至有父母、親人彌留甚至病歿，也不能盡忠盡孝送最後一程。經兩地努力後，特區政府上周五推出的「香港健康碼」，6天已逾50萬人註冊，即每近15名港人便有一人申請，當中逾21萬人已啟動帳戶。對比特區政府在邊境港方開設立法會選舉投票站，也只有2.2萬多人上網登記。兩者對比之下，不就已清楚反映民情脈搏、通關需求的迫切性嗎？

可是，香港最大免費電視台兩度報道牛郎織女、父慈子孝，在香園圍隔河透過鐵絲網遙望親人和高聲呼喚的現代版鵲橋感人落淚的場面，竟然仍沒感動到上亞厘畢道禮賓府的主人的同情心和同理心。

林鄭在首次回答傳媒詢問「港康碼」的使用分配時，竟然漠視基層市民兩地分隔之苦，說甚麼首要優先解決商務需要，因與香港經濟息息相關云云，完全沒有觸及如何公平分配給輪候申請人的方案。真是「堅離地」，竟把民困和經濟對立起來！

第7屆「愛國者治港」選制下選舉的議員下周一便產生了，選上了的立法會新貴千祈不要自以為高人一等，如禮賓府的主人般不識離愁滋味。當選的立法會議員第一道答題，便是如何監察和督促政府綜合平衡及有百分百透明度處理「港康碼」的公平、合理編配使用，不應重商輕民。大力督促政府參考深圳方面，行之有效的對特殊緊急出境需要市民的處理方法，合理分配給非商業事務和非特殊情況需要的一般輪候市民；督促政府即使一時未能滿足需求，也必須做好解說及安撫工作，更要帶頭大力協助推動全民防疫注射疫苗，提升全港防疫能力。