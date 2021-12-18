日防夜防，病毒難防！呢，機組人員豁免檢疫制度又出事！本港或首度有變種病毒Omicron個案進入社區，涉及一名36歲國泰本地貨機男機師，佢本月11日前往美國，離港前檢測無確診，13日由美國返抵港，機場檢測亦無確診，喺毋須檢疫下，佢曾去社區購買食物及去流動採樣站做檢測。日前確診，疑帶有Omicron病毒，正候全基因組測序，而其居所油麻地祥興大廈16日晚已封區強檢。

Omicron威脅全球，英國本月16日曾錄得創新高嘅88,376宗確診，相當一部分係Omicron個案。因疫情嚴峻，傳英女王伊利沙伯二世決定取消喺溫莎堡舉行嘅聖誕午宴，若然，係連續第二年取消呢項傳統活動。英國疫情失控，專家呼籲港府將英國列入A組加強監測名單，強制英國抵港人士首7日入住竹篙灣檢疫中心，以免又失守。庸官咪又當聽唔到！

嗱！咪以為Omicron「死得人少」就掉以輕心，世衞警告，切勿將Omicron視為「溫和毒株」，佢一樣會引發重症，甚至死亡，尤其佢傳播速度比其他變種病毒快，意味更多人住院，若醫療系統超出負荷，隨時會危害病人。美國疾控中心據最新模型分析警告，Omicron最快明年1月喺美國迎來高峰，加上Delta變種及冬季流感，恐「三重夾擊」而令醫療系統癱瘓，摧毀社區。

近日，南韓因應Omicron疫情嚴峻，未雨綢繆，其疾病管理廳已宣布今日起收緊防疫限制，私人聚會人數收緊至4人，公眾聚集設施最遲營業至晚上10時。臨近聖誕新年，各國無不因應疫情再收緊防疫措施，一個Omicron又搞到全球雞毛鴨血，加拿大安大略省，5至11歲感染率最高，總理杜魯多建議家長快帶子女去接種疫苗！新一年，各國看來都係「谷針忙」！