​自2019年以來，別有用心的人以「起底」作為攻擊手段，「起底」者透過肆意披露他人個人資料，打擊政見不同的人士，把個人資料武器化，其「破窗效應」令「起底」歪風至今禁之不絕。為了加強打擊侵犯個人資料私隱的起底行為，香港特區政府在今年10月8日刊憲，《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》生效，目的旨在打擊近年愈趨猖獗的惡意「起底」行為，以確保市民的個人資料私隱得到保障。

《條例》生效後，將「起底」行為訂為刑事罪行，從三方面打擊「起底」罪行，包括訂立新的「起底」罪行，賦予私隱專員對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權，及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露「起底」訊息。

「起底」罪行範圍界定清晰，更具針對性。為了讓市民明白《條例》的精神和規定，有所依從，而不會誤墮法網，並對蓄意作出「起底」行為起了阻嚇性的作用。《條例》生效後，個人資料私隱專員公署（公署）透過不同渠道，包括電視宣傳片、電台廣播、短片、宣傳單張和海報、網上講座、社交平台宣傳等，向廣大市民加強該法例內容的宣傳和教育。

本港首宗拘捕網上「起底」疑犯，在12月13日，公署首次就法例，作出拘捕行動。事主主動向公署報案，指自己的個人資料被披露在網上平台，內容亦有提及相關金錢糾紛的細節。公署經調查後，拘捕了一名中國籍男子涉嫌因金錢糾紛作出「起底」行為，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」的罪行，行動中檢獲了一部手提電話，案件仍在調查中。

根據《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料罪行」的規定，如任何人（披露者）在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而（a）披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或（b）披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。一經定罪，可處罰款10萬元及監禁兩年。

法例引入兩級制罰則，如經公訴程序起訴，證明起底行為實在構成指明傷害，最高罰款100萬元及監禁5年。市民轉發相關「起底」資訊，也可能違法。

網上仍然出現很多「起底」事件，最普遍是涉及金錢與債務糾紛、感情轇轕等。更有「追數網」公開不少個人資料，雖然不全面披露，但已足以辨認出欠債人的身份。

「起底刑事化」生效後，公署不再是無牙老虎。呼籲市民不要以身試法，試圖作出相關的「起底」行為。公署和警方必須加強執法，加強教育，以保障市民的個人資料私隱。