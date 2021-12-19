功夫茶：居屋天價頻破頂　延長禁售得個吹

香港地，話就話「四個港人一個窮」，其實，香港遍地黃金，問題係你識唔識炒！阿哥，梗係唔係叫你揸支鑊剷炒幾味，撚手小菜炒到噴香十里，頂多做「廚神」，點都唔及炒樓做「樓神」咁過癮！炒吓炒吓，好容易就炒出個未來㗎啦！

呢，政府遏止樓價無能，即使二手居屋都一再破頂，蔓延至居屋二手市場買賣熾熱。地產代理指出，今年首8個月，包括居屋自由市場及第二市場嘅二手居屋買賣合約錄得近5,000宗，總值約268億元，已超越去年全年總和，今年累計成交金額亦刷新自1996年以來嘅歷史高位。有二手居屋甚至炒出破千萬元天價，可見居屋交投旺盛及出現炒風已是不爭嘅事實。話就話「屋係用來住而唔係用來炒嘅」，巨利之所在，港人睬你都傻。

嗱！鑑於二手居屋炒不停，有房委會委員尋日喺電台節目表示，當局應考慮收緊對居屋及綠置居，未補地價嘅轉售條件，包括增加限制年期等，防止炒賣情況喎！

各位，居屋全名為「居者有其屋計劃」，正如有論者指出，推出原意係「居者有其屋」而非「居者炒其屋」，之不過，喺香港結構性畸形嘅樓市和政策下，私樓固然大炒特炒，居屋也成為唔少人嘅致富工具，早已失卻居者有其屋嘅初心！

事實上，近年出售嘅居屋項目大多以市價約6至7折出售，是以大受歡迎，地點近市區嘅更加爭崩頭，有幸抽到樓嘅市民無不笑吟吟：好似中咗六合彩頭獎咁開心！咁又係噃，居屋已淪為炒賣工具，與原先政府想幫助買唔起私樓而有資格買得起居屋、助其「安居樂業」嘅目的背道而馳。據公屋聯會早前參考咗11個居屋屋苑，從第3年起，轉售單位平均每間溢價高達253萬元；至於綠置居單位，一樣冇得輸，每間單位溢價達201萬元。阿哥，係咁炒一炒不沾油煙就賺兩球，你話幾咁和味！是以公屋聯會促政府加辣，以達到「住房不炒」嘅目標，譬如話建議延長現時首兩年內不高於原價轉售嘅限制，增至5年；又不容許居屋喺公開市場出售等。

所以話，「收緊禁售年期防止炒賣」亦不過舊調重彈！早前立法會亦多有討論，可惜庸官雙耳不聞天下事，唔睇報紙都唔知外面風大雨大！對居屋炒風扮無知又扮盲睇唔到，話之你炒到飛起佢都話「一切正常」吖！政府庫房收入有保障，自己份糧照出就至緊要，理得你無殼蝸牛繼續水深火熱，劏房戶上樓望到頸長！本屆政府覓地增建公屋得個「噏」字！延長禁售居屋期就得個「吹」字！噏完又吹，吹完又噏，杜鵑花奼紫嫣紅都開遍，可憐基層長期「房事」不通，生活唔輕鬆！