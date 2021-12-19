正論：新型變種入社區　豁免機師代價大

一而再，再而三，港府堅持讓機師免檢疫入境，結果再次令病毒長驅直進，今次更涉及令人聞之色變的Omicron變種病毒進入社區。本港昨日再多3人感染Omicron變種病毒，包括曾在社區逗留、早前確診的國泰貨機機師。人們實在不明白，早前已有3名國泰機師「帶毒」入境，加上Omicron來勢洶洶，證明國泰所謂的「自我健康管理」行不通，偏偏港府放任自流，開門揖疫，難道過去4波疫情大爆發，教訓還不深刻？

確認帶有Omicron變種病毒的36歲國泰貨機男機師，上周一從美國抵港，豁免檢疫期間發病，昨日確診。其居住的油麻地祥興大廈早前圍封強檢，暫時無人確診。另外兩宗確診感染Omicron的個案，分別由加納及巴哈馬抵港，本港至今錄得14宗涉及Omicron的個案。此外，新增5宗新冠病毒輸入個案，分別從加拿大、尼泊爾、英國及尼日利亞抵港，全部涉及變種病毒株，並已完成接種疫苗。

事實再次證明，即使完成接種疫苗，一樣無法抵擋變種病毒，何況Omicron的傳播力比Delta更驚人，即使圍封大廈強檢暫無發現亦無法令人放心。專家早已警告，病毒有潛伏期，難保有居民已受感染並走入社區，認為未來14日是危險期。儘管國泰強調，中招機師不論在香港或在外地逗留，均有按內部指引遵守相關防疫措施，回港後首3天除接受強制檢測及購買食物和必需品外，沒有離家外出，但事實是否如此根本無人知，反而該名機師足迹極廣，遍及油尖旺、東涌和沙田等地，一旦造成社區大爆發，必會帶來第5波疫情，別說中港通關無望，港人要重過抗疫苦日子才是最不堪設想。

本港多名專家不下多次要求港府收緊機組人員免檢疫入境安排，直指機組人員的感染風險高於一般旅客，Omicron在全球廣泛傳播下，仍容許大量機組人員周圍走，與防疫政策是自相矛盾。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府至今仍容許國泰員工「自我健康管理」，即機組人員返港後首3天，每日可離家兩小時做運動及購買食物等，自行記錄行蹤及避免參與聚會即可。然而不僅措施沒有法律約束力，和一紙空文無異，最重要是機組人員仍可進入社區，並非屬於閉環式管理，一旦確診便可能傳染同住家人，而同住家人又可如常外出。病毒不長眼睛，難道機組人員有神功護體？這不是為了防疫，這是為了敷衍輿論罷了。

當然，一個巴掌拍不響，沒有港府的縱容，也沒有國泰的虛應故事。林鄭至今仍認為對機組人員實施嚴格防疫安排，可能導致沒有貨機機師執勤，對香港貨運有很大影響，擺出迫不得已狀。早前更「責成」國泰炒掉3名染疫機師「交差」，以為這樣就能蒙混過關，早被本報斥為「扯貓尾」轉移焦點。君不見，國家民航局早就規定，國際及地區客貨運航班過夜機組人員入境中國後，必須進行「14+7」集中隔離和健康監測，期間還要接受6次核酸檢測。中國堂堂14億人口大國，尚且能夠對機組人員執行嚴格管理，香港只是彈丸之地，卻認為要機組人員隔離便會令特區貨運垮掉，根本不合理。

事實上，港府外防輸入漏洞百出早就不是新聞，現在Omicron肆虐，港府仍不改疏漏本色，除了仍有大量豁免檢疫群組外，港產官僚明知英國Omicron疫情失控，並已有人從英國入境本港後確診新型變種病毒，居然仍未將英國列入A組指明地區中的加強監測名單，從當地抵港的人士首7日毋須入住竹篙灣檢疫中心，反而美國已被列入該組的加強監測名單中。兩個國家同樣有確診新型變種病毒人士入境本港，分級卻有分別，到底是港產官僚崇英心態作祟，還是高官權貴子弟即將趁聖誕新年假期從英國返港，不欲被隔離，市民心中有數。惟港府寬待特權人士的同時，播疫風險卻要全港市民承受，甚至小商戶多番要求取消禁聚令好讓他們多做生意也不被接納，試問公平何在？防疫重要性何在？

新冠疫情就像照妖鏡，照出了港府種種厚此薄彼的防疫缺失，也照出了所謂的「外防輸入滴水不漏」只是笑話。港府抗疫無能，既已有首宗Omicron進入社區個案，香港距離第5波大爆發還會遠嗎？