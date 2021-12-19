世界視線：右翼圍攻馬克龍　總統連任陷苦戰

法國將於明年4月舉行總統選舉，總統馬克龍已搶先於上周三接受國營電視台長達兩個半小時的採訪，為其競選連任造勢。雖然馬克龍曾任投資銀行家，但政治立場左傾及親歐。而在這次選舉中，左翼陣營人才凋零，只有馬克龍能獲得約25%的民意支持度，可謂一枝獨秀。他的3個主要對手全部來自右翼，可以說是遭到圍攻。

馬克龍的威脅最初來自極右翼的澤穆爾和瑪琳勒龐，兩人的支持度都在15%左右。但自從立場右傾的共和黨近日推選佩克雷斯出戰，後者的支持度火速上升，已超越了澤穆爾和瑪琳勒龐，成為馬克龍的主要對手。民調顯示，佩克雷斯會在首輪投票中得票兩成，僅次於馬克龍。但到了第二輪投票，由於佩氏會盡取其他右翼參選人的支持者，反而會以52%對48%擊敗馬克龍，成為法國歷史上首位女總統。

佩克雷斯的出戰給馬克龍帶來沉重壓力，他在電視採訪中劃下4項主要內政議題，包括經濟復甦、退休金改革、回教極端主義和社會不平等，試圖擴大他在內政方面的民意基礎。上述內政問題正在加劇法國社會的分裂，例如難民和回教極端主義問題，催生了右翼勢力的抬頭，亦激化了左右翼之間的對立。

澤穆爾本月初在巴黎舉行競選集會時，向數千名支持者發表演講，宣揚其反移民政綱。結果其支持者與前來示威的反種族主義者爆發大規模毆鬥，澤穆爾頸部亦受傷，需暫停競選活動至月中。預料未來數月，隨着競選活動日趨高漲，類似的衝突行為會有增無減。

為避免陷入內政泥沼，馬克龍有可能在外交政策上採取更強硬姿態來轉移選民視線。在對英美澳3國關係上，圍繞着澳洲購買美國核潛艇的外交風波，法國會採取更多報復行動，例如近日阿聯酋宣布放棄購買美製F35隱形戰機，改為購買80架法國疾風戰機。馬克龍亦沒有跟從美國，外交杯葛北京冬奧。而在烏克蘭問題上，他亦與美國保持距離，直接與俄羅斯總統普京對話。估計在競選期間，他還會再次質疑北約的角色，重新推動建立歐洲軍，為歐洲的獨立外交提供軍事保障。