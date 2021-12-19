香港行政系統管治，頭部是特首和管治團隊，身體、四肢是整個公務員體系和隊伍，回歸後這幾個部分都很有問題。特首和管治團隊都是歸中央管的，都是要由中央選人和任命的。當然，在管治團隊方面，中央會充分尊重特首的「找人」和「提名」，中央也會把自己相中的人，交特首走「提名」的程序，再由中央任命。對這樣的人選，特首也會向中央反映自己的意見，未必照單全收，不過最終決定權還在中央。

這樣的狀況使特首「組班」管治團隊頗為不易，同時還有一條「暗線」在起作用。英國人撤退時，掌握着未來「港人治港」的人事資料和檔案，如果特首擬找的管治團隊人選不合英倫之意，就有可能「拋出黑材料」，讓人選「出醜聞」幹不成，這對「港人治港」的精英們影響很大。他們都知道，英國人的手段陰險毒辣。還有，就是回歸後反對派在立法會的強橫和坐大，對管治團隊成員以問責、監督、質詢之名窮追猛打，肆意羞辱，只要是政府的政策就一定狂反爛反。於是，誰進管治團隊、誰當司局長，就等於進了「熱廚房」。如此這般，據說特首「找人」更難。

當然，看在管治團隊薪酬優厚，又有官銜可以耀祖光宗份上，還是很有人願意捏着鼻子幹的，也有人使勁往裏鑽的。他們也都很懂為官之道、防身之術，咬咬牙，混它個五年十載，撈它個幾千萬元人工，還是沒問題、蠻划算的。

現在，《港區國安法》實施了，黑暴平息了，反中亂港勢力在立法會內外也被清除得七七八八了，林鄭月娥就說，特區政府需要提升行政機關的管治效能，政治內耗已經減少，「熱廚房」已降溫，期望下屆管治團隊能有更多的有識之士加入，服務社會云云。

看來，今後特首找人會比較容易，但這並不代表就能順理成章的找到「有識之士」加入團隊。香港最大的問題是，無論社會上，還是公務員隊伍內，能擔大任者極為稀少。