「我想伸手拉近點，竟觸不到那邊，就欠一點點，但這一點點卻很遠。」這是歌詞，也是新冠疫情之下香港與內地隔絕的真實寫照：羅湖橋近在咫尺，卻遙不可及。港府推出「港康碼」短短幾天，已有50多萬人登記，且有20多萬人開通，港人盼望通關的急切心情可想而知。奈何港府慢條斯理，至今仍未敲定通關日期、配額和其他詳情，只是不斷強調「逐步有序」、「有條件」及「優先次序」，說了等於沒說。

所謂優先次序，無非就是公務和商務優先，至於家庭團聚、盡忠盡孝、紅白兩事、私人急務等等，似乎都不在港府考慮範圍，只能排在最後位置，未免太不近人情了吧？兩地隔絕將近兩年，通關需求極大，各有各的焦急，並非只有公務和商務。港府高官高高在上，倘若不明白何謂民瘼，不妨認真領會鄭板橋這首詩：「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」

民生無小事，枝葉總關情。港康碼推出短短幾天就有這麼多人登記，證明市民確實有北上的迫切需要，若港府高官認為許多人登記港康碼只是為了旅遊，那只能說明自己不食人間煙火。最近蓮塘香園圍口岸的鐵絲網每逢假日都成為「打卡」熱點，只因不少跨境家庭隔着鐵絲網遙望家人，互相問候，此情此景實在令人心酸。

民生就是民心，民心就是最大的政治。要求兩地盡快恢復通關，既是民生大事，更是民心所向。既然港府將通關視為頭等大事，就應該理解民意，順應民心，而不是以「優先次序」或「禮讓」來敷衍公眾。當然，通關初期不可能一下子全面開放，只能有序開放，這是可以理解的，但也正因如此，更應仔細安排，盡量公平合理，照顧不同需要，以免添煩添亂，引發新一波民怨。

這種擔心不是沒有道理，港府一向大事做不了，小事做不好。修訂《逃犯條例》本來不是甚麼大事，卻鬧出軒然大波，幾乎令香港萬劫不復，最後只能由中央出手止暴制亂，可見港府官僚何其無能。何況通關是大事，人們對港府本來就沒有太大信心，加上有些黃絲刻意搗亂，既拒絕接種新冠疫苗，也抗拒使用「安心出行」，更惡意抹黑港康碼，不能不令人擔心通關好事多磨，隨時變卦。說到底，港府靠不住，最後也許還是要求中央出手相助。