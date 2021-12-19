警方聯同食環署人員突擊巡查葵涌區內20間餐廳，結果有7間餐廳、12男9女未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」，涉嫌違反第599F章，人員遂向他們發出5,000元定額罰款通知書，而違規餐廳則須於翌日起晚市停業兩周。意味將失去冬至聖誕黃金檔期的生意，血本無歸。

自港府實施進入表列處所強制掃描「安心出行」的措施以來，引發的爭議不少，最為人詬病的是不少長者沒有智能手機或不懂應用有關程式，有些長者或因目不識丁、或手腳不靈光，連填紙仔也有困難，即使獲得豁免也是無濟於事，更有網民指其爺爺因此發脾氣，冬至做節也不肯外出食飯。

誠然，防疫十分重要，特別是通關在即，Omicron變種病毒來勢洶洶，小心駛得萬年船，若有人蓄意跟政府對着幹，例如那些刻意不使用「安心出行」的黃人，以及那些黃到出汁、立心不良的黃色食肆，若這些人或店違反法例，重罰是咎由自取。但若有些食客適值手機無電未能掃描，食肆事忙一時走漏眼沒有逐個顧客查看，懲罰有關食客已經足夠，要食肆停業兩周陪葬實屬過嚴，也沒有必要。

疫情之下，許多小商戶都是艱苦經營，難得本地疫情暫時喘定，外出的市民增多，食肆都想趁着黃金檔期搵番筆，彌補過去損失。當局鐵腕執法，令食肆生意化為烏有，必定激起民怨。

本報一再提醒港府執行防疫措施必須嚴寬有度，外防輸入固然要滴水不漏，但掃描「安心出行」之類則可彈性處理。偏偏港府本末倒置，厚此薄彼，國泰機師一再帶着病毒進入社區，至今仍毋須強制隔離；小商戶勤勤懇懇，卻要為港府防疫不力埋單。

若問民怨從何而來？就是這樣積累而來。