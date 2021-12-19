不少移民台灣的香港人剛碰到鐵板，而且受傷不輕，弄不好的話，就要搞「二次移民」，境況讓聞者心酸。話說去年8月，台灣突然通過新法例，收緊港人移居寶島的條件，內容一籮筐，其中最重要的，是但凡在中國大陸出生者，曾當香港公務員者，曾在中資機構或親中學校任職者，俱不符合定居台灣的資格，經審批確定後，須限日離境。

審批程序繁複，首輪結果在近日出爐，據說已有近千個港人，被評為不符合留居台灣的條件，限令要在日內離開。所謂的日內，一般只有十數天至一個月。台灣所定的評審資格，可謂荒謬絕倫，近乎只問出身，不問情由，在網絡評論區早已招人熱議。譬如眾所周知，壹傳媒黎智英半生從事反中亂港工作，是個超級「大黃友」，但他是在中國大陸出生，若依台灣標準，就連他也沒資格移民寶島，這豈非笑話？

移台「黃絲」初時老神在在，心想寶島號稱全亞洲最民主的地區，法律定必公允，評審結果不合理，大可以上訴討回公道。現實卻是，所有上訴者，近乎100%被駁回，不符合資格的人就是沒商量，只能請早離開。

所謂「各處鄉村各處例」，本城的門牆就是如此高峻森嚴，你沒資格就別想進門，這本也無可厚非，但移台黃絲最感不忿的，是不少人在去年8月之前，已經定居當地，定居前新法例尚未通過，寶島賺人入局後，卻打倒昨日之我，如今教人進退維谷，不知如何是好。很多人早已在當地開了店，子女也上了學，現在政府一聲令下，就要他們馬上捲鋪蓋而走，擊鼓鳴冤，大老爺又全不答理。這批人都當了冤大頭，此刻惟有嘆句：早知今日，何必當初？