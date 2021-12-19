南韓總統文在寅日前到澳洲進行國事訪問，他表示美國、中國與北韓原則上同意發表韓戰終戰宣言，正式宣布上世紀50年代開始的韓戰正式結束。究竟這種所謂「原則上」的共識有多成熟，莫說文在寅，就連中、美、朝恐怕也難以清楚說清。

此話怎說？首先，中美目前的競爭關係愈發緊張，在拜登政府又傾又砌的策略下，美軍南海演練已是閒過立秋，韓戰終戰宣言卻極有可能與美國的武嚇手段相違背。皆因美國在南韓部署的薩德導彈系統，能監測北韓境內的導彈部署與運行，監測範圍甚至覆蓋中國東北大部分地區，有指包括了美國專家所說的那一千枚瞄準台灣的導彈。一旦韓戰正式終戰，薩德就算不變「煞得」，也將無可避免要削規模。對美國而言，終戰宣言是否有利其抗衡中國，鞏固亞太地區利益？

反過來說，終戰宣言對中國亦非有益無害，如果韓戰正式結束，兩韓會不會朝統一邁進一大步呢？新加坡建國總理李光耀曾分析，「即使美國人同意在南、北韓統一後撤出朝鮮半島──而這是一個很大的未知數──中國仍然不會將統一視為好消息。他們為何要看到鄰國出現強大的、統一的韓國？按常理說，鄰國內部分裂，自己豈不更加安心？」姑勿論李光耀是否過分猜度，但兩韓維持現狀所產生的不可預計未知數，毫無疑問一定會比韓戰正式宣告結束來得少。

有分析指，美國對於終戰宣言是否會為美國帶來潛在風險，也不敢下判語，尤其將來當中、朝及俄羅斯對駐韓美軍合法性提出質疑，復又加上來自北韓的核子威脅。美國當日不惜撤軍阿富汗撤得一仆一碌，也要調撥資源，全副心思放在應對來自中國和俄羅斯的挑戰，美國是否真想看到兩韓終戰，這麼容易便放棄掌控多年的局面，牽一髮動全身？