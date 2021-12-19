日前談到美國為了打壓中國電訊設備商華為，而面臨被法國「截胡」，喪失向阿聯酋出售先進軍備的巨額肥約，自食其果。但美國未有就此收手，近日繼續打擊中國的軍事及創科發展。美國財政部宣布，再將最少8間中資企業列入制裁實體清單，包括香港人有份開創的全球最大無人機製造商大疆創新，嚴禁美國企業與個人投資有關公司或向其供應產品及服務，理由是有關公司協助解放軍加速現代化，以及有份幫助中國政府監控新疆的少數民族和反動分子。

中國政府及受影響的中企否認有關指控，但即使美方說法屬實，中國最多都只是利用無人機進行反恐維穩工作，美國政府可是用無人機來暗殺外國的敵對政治領袖，甚至用作轟炸、屠殺無辜平民！

今年8月底美國倉皇從阿富汗撤軍之際，利用遙距無人機炸死了10名阿富汗人。美軍最初宣稱被殺的為有份參與喀布爾機場恐襲的恐怖組織成員，但不久就被揭發死的都是平民，當中包括7名兒童及一名美國援助組織的工作者。更令人震驚的是，美國國防部經過長達3個月的所謂「獨立」調查後，竟於日前公布「沒有相關官兵會被處分」，引起國際嘩然。

大家都是應用無人機技術，中國反恐有罪，美軍殺人卻免責，這是甚麼道理？經常將人權自由掛在口邊的歐盟、英國、澳洲以及加拿大等，為何不對美國的無人機企業實施制裁呢？

美國近廿年來以反恐維權為名，保障石油利益為實，不斷在阿富汗等中東國家興風作浪，導致生靈塗炭，戰火不絕，無數難民流離失所，這才是真正的種族滅絕！為何英國的衞道之士，至今未有成立所謂的「獨立法庭」，對美國及美軍在中東的種種暴行進行公開審訊，並單方面宣判其有罪呢？