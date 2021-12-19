今天是第7屆立法會選舉的投票日，全港已登記做選民的市民，都可以行使自己的選擇權利，選出心儀的候選人，代表自己在立法會運用《基本法》賦予的職權，監督政府施政，促進政府的施政進一步改革社會，改善民生。沒人可以用金錢或權力，阻礙老百姓行使這項選賢與能的選擇權利，這就是民主。沒人因為年齡、性別、文化、貧富、職業、收入、宗教信仰的差別，而被剝奪投票選擇的權利，這就是政治上人人平等。人人投票，選出代議之士，行使《憲法》和《基本法》的規定，管理好香港，就是「一國兩制、港人治港」的具體政治生活體現。

五十年不變的香港特區，已過了近一半時間，有沒有落實好《憲法》和《基本法》賦予的政治權利呢？有沒有充分使用這個政治權利，令港人感到得到實利、生活愈來愈好呢？恐怕所有沒有偏見的人，都不會給予合格的答案。原因在於三權之一的立法會不斷倒退變質，成為阻礙政府施政的絆腳石，差點還被顛覆為美英代理人進一步篡奪香港管治權的橋頭堡，所以才有今天愛國者治港的新選制。這是香港由亂及治的分水嶺，及不及治就看今天了。

過去許多人都看到的亂象，又有心無力去解決，今天便是尋找解決亂象鑰匙的時候了。為甚麼假難民每年浪費港人10億元血汗錢、已經耗費了逾60億元，竟不解決？為甚麼黎智英涉嫌用4,300萬元收買立法會的政黨和議員的貪腐案不徹查、不檢控？為甚麼非法佔中案尚餘700多人沒提審？為甚麼最低工資要凍薪，不實行公平的每年一檢？為甚麼讓富戶政策對戰家居安老政策，把公屋變成老人邨？太多為甚麼了！

總之，今天是有機會改變現狀的時候。投票吧！