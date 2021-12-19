隨着聖誕新年將至，港人盼望通關嘅心情更焦急，港康碼推出一周已有逾55萬人登記，但只有約27.8萬人已啟動帳戶，有返鄉心切市民連日嘗試註冊不果，求助無門，有市民知道東方一向勇於為民發聲，故向本報求助！

而經本報介入，政府資訊科技總監辦公室迅速反應，總算暫時為讀者解決咗問題。當局亦稱本周二起會推出「安心出行」新版本，增加自動輸入一次性驗證碼等功能，令用戶登入港康碼系統更方便。之不過，正如本報「正論」指出，港康碼有追蹤功能，係中港通關必備條件，輸入正確嘅個人資料不可或缺。惟多達萬人查詢，反映出港康碼嘅申請流程確有強人所難之處。老朽覺得即使新版本「安心出行」即將推出，政府增加人手協助市民申請，都係應有之義。

關山難越，港人悲迷失之路！政府通關確實日期遲遲未公布，而新增Omicron個案已去到雙位數，仲爆出國泰機師染疫周圍走，事件再次敲響機師免檢疫抵港嘅自我健康管理確存漏洞。

有專家指未來14天係危險期，市民喺聖誕新年期間要加倍小心，老朽亦求神拜佛，希望切勿喺社區有個案，否則第5波疫情一觸即發，通關又再泡湯，港人徒嘆奈何，心情之鬱悶沉重，肯定爆煲！

新變種病毒來勢洶洶，內地及本港陸續發現，粵港兩地通關又添變數，依家日期及配額依然茫無頭緒。有消息指，政府會進一步擴大「疫苗氣泡」，並擺明車馬谷針，料會一次過喺所有餐飲及表列處所推行疫苗氣泡，即係話進入者必須已接種疫苗。老人家唔敢打針，想一早歎吓茶或睇場戲，難矣哉！老朽亦一腔悲憤，活到一把年紀，若堅持一針不打，惟有與天地獨往來，被迫做個孤獨老人！