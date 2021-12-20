功夫茶：國殤之柱淪鐵釘　揸正嚟做使乜驚

港人雖然注重待客之道，但對於無理之事，根本毋須處處忍讓。讀官們，請試想像一下，假如有自稱「藝術家」嘅陌生人走入您屋企，無啦啦就棟碌奇醜無比嘅柱喺度篤眼篤鼻，好聲好氣要求拆走，對方仲諸多要求，唔知大家會有何感受？嗱，聽落似足電影中嘅黑社會收陀地咁荒謬，但現實中，偏偏發生喺今時今日嘅港大校園內，講緊嘅正正係嗰碌「國殤之柱」，真係睇見都令港人眼火爆！

嗰碌所謂「國殤之柱」，斷斷續續棟喺香港大學黃克競樓超過24年。點解專登提起「斷斷續續」，皆因嗰碌柱經常運嚟運去，一時又話巡迴展覽，一時又運去維園晚會；偏偏有團體提出「國殤之柱」具煽動同散播仇恨嘅成分，有違反《港區國安法》嫌疑之後，碌柱即刻「落地生根」。港大先前已經要求支聯會移走，但死線超過兩個月，依然無人行動，就連港府同身為最大受害者嘅港大，都好似冇咗回事，難怪不時有民間聲音要求官方同港大果斷執法。

不過，最令人憤怒都係始作俑者高志活嘅態度。呢，佢前日又出嚟煽風點火，話咩自己可以來港領回「國殤之柱」，但就賴港府唔回應由佢提出嘅要求。所以話，一個人一旦心虛，做樣樣嘢都特別怕死；查實犯咗法先驚畀人拉啫，行得正企得正，使乜提出呢啲要求啊？正如學者所講，真係有心嘅，委託香港嘅公司搬走咪係，又使乜親自領回？講到尾咪又係求其作個藉口，冠冕堂皇咁推卸責任，順便幫西方反華媒體搵吓題材，將港府同港大擺上枱。

坦白講，港府同港大行事只要依據法律，又有民意支持，絕對可以理直氣壯，做乜要咁騰雞驚青。「國殤之柱」霸佔私人地方係事實，港大以德報怨，畀足時間寬容物主自行搬走，而且死線過後又拖咗兩個月，誠意滿滿，咩面都畀到盡啦；哈，對方仲要惡人先告狀，真係「是可忍，孰不可忍」。面對惡人，謙卑同忍讓只會遭到欺凌，港大好歹冠以香港之名，貴為全球一等學府，何必自貶身價。

唉！呢條「國殤之柱」假借民主自由之名，行反華之實，豎立喺港大24年，正正係西方反華勢力干涉香港嘅縮影同象徵。雖然《港區國安法》經已實施，但法立貴乎必行，立而不行，徒為虛文，能真正保護國家安全嘅，始終係港府同港人。港府過往軟弱無能也罷，如今有法律依據，何必怕「人言可畏」？事實上，「國殤之柱」拆定唔拆，反華媒體都可以借題發揮，高志活之流咪又係久唔久借「更新」之名炒作。假如港府同港大繼續任由碌柱棟喺度，索性幫碌柱改名為「港府與港大無能之殤」，讀官們，大家話係咪更加貼切呢？