世界視線：挑撥中美迎頭撼　安倍右翼觀虎鬥

日本前首相安倍晉三卸任後仍在政壇活躍，他近日就台灣問題大放厥詞，指台灣突發事態影響日本安全，並暗示美日同盟可能介入台海軍事衝突。安倍等日本右翼鼓吹對華強硬，表面上配合美國牽制中國戰略，實際上企圖擺脫美國的管控，並靜待中美迎頭對撼，兩敗俱傷後，日本趁機坐收漁利。

安倍在台灣問題的取態，貌似要求日本強化與美國的關係，實際上是試探美國底線，以主動承擔防衞錯覺麻痹美國，然後逐步擺脫和平憲法第9條約束，最終為重建軍隊掃除障礙。在《美日安保條約》下，駐日美軍必要時可主動攻擊，惟自衞隊只能被動防衞。為了扭轉主從地位，安倍主張日本提升對敵方基地攻擊力限度，更揚言應與美國共同戰鬥。他的表忠看似為了討好美國，背後目的卻是為了改變美日之間角色劃分，大有平起平坐之意。

雖然美國對日本的軍事佔領早已結束，但日本仍未完全獨立自主。對日本右翼而言，依附美國是為勢所逼，終有一天待強者勢弱後以下剋上，中美角力則是最有可能實現目標的時機。隨着中美全方位競爭，美國對日本愈來愈重視，更主動放鬆部分控制。安倍及右翼不時渲染中國威脅論，既可推動日本修憲，更可令中美敵意升高。一旦中美開戰，極大機會兩敗俱傷，屆時日本將可予取予求，以最低成本達成長期以來目標。

此外，安倍亦有個人政治前途盤算。他企圖透過強硬言論拉攏自民黨內右翼，與現任首相岸田文雄爭奪黨內控制權，並牽制外務大臣林芳正的對華政策。安倍目前是自民黨最大派系、清和政策研究會（細田派）會長，卸任首相時的宿疾彷彿不藥而愈，曝光率不斷增加，為第3度拜相鋪路。

安倍的家世淵源與右翼及軍國主義者關係深厚，外祖父岸信介曾是甲級戰犯。恰巧兩祖孫及安倍外叔公佐藤榮作均先後出任首相，一門三宰相引為佳話。安倍在政界厚植基礎，影響力不容忽視。珍珠港偷襲80周年剛過，歷史開了一個玩笑，當年並肩作戰的中美互相敵視，互相廝殺的美日變為盟友，敵友角色互換令人唏噓。