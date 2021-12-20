正論：抗疫總重複犯錯　免檢又再次肇禍

通關一拖再拖，好事多磨，之前放風不絕，萬眾期待聖誕節可以實行，然而說了數星期，本周五已是平安夜，看來周內成事機會不大，事實上香港與廣州先後被新變種Omicron攻入，在這個風頭火勢，誰敢冒險免檢通關，帶變種入關，危害14億同胞？

首宗新變種病毒Omicron闖入香港社區個案，令到油尖旺及多個鬧市地區變成高危地帶，有去過這些地方的市民不計其數，現在恐怕都擔驚受怕，總之人人自危，國泰航空一名36歲貨機機師隨時成為播疫源頭，真的害人不淺，立竿見影的就是通關又被拖累，政府專家顧問許樹昌指出，雖然患者的居所在封區強檢後，未有發現確診個案，但因為新冠病毒有潛伏期，所以仍然有需要觀察多14天，確保社區沒有出現新個案，有數得計，最快年底才有望解禁，若果中間出現差池，又要等到2022年。

每次有事故發生，總有人搬外國的一套來作擋箭牌，然而香港與外國環境不同，不能照搬西方的一套。外地機師就算在自己家中隔離，相信居住地方與鄰居都有一定距離，相反，本港人煙稠密，住戶與住戶之間距離太近，又有機會共用污水管，在家如廁沖洗，可能全幢大廈都面對病毒威脅，這不是危言聳聽，還記得當年沙士期間淘大花園的慘劇嗎？歐美已經低頭承認與病毒共存，香港還是堅持要清零，但環境與配套措施比外國更加兇險。

機組人員居家檢疫的隱憂，首先是沒有任何執法人員監督，而且這些人士離開家中，乘搭交通工具，去到檢測中心途中，都有散播病毒的風險，許樹昌提出，應該為從Omicron高危地區抵港人士，設立專門檢疫酒店，類似外傭的安排，同時亦應考量改為派人上門為機組人員取樣本，毋須他們外出。專家之言，其實各界之前都有類似的建議，稍有常識的人都留意到之前數波疫情都與豁免檢疫政策有關，天下人皆知，唯獨是有些官員如在夢中，是偏聽，還是心盲呢？

抗疫政策甩甩漏漏，官員冥頑不靈，擇惡固執，香港暫時沒有爆發迹象，一定程度是因為港人衞生意識較強，罩不離口，勤加洗手，而市民自動自覺做好防疫，主要是吸取當年沙士血的教訓，記憶猶新，避免重蹈覆轍。市民不敢忘記，官員卻善忘得很，別說18年前的沙士這麼遙遠，單單是月前發生，國泰航空德國法蘭克福返港機組人員，抵港後感染變種病毒，3名貨機機師走入社區後確診，被發現有人隱瞞在德國擅離酒店，這麼近期的事件，短時間再重演，官員如何解釋？

國泰也懂門面工夫，找這些機師祭旗，試圖平息眾怒，然而特區政府卻處處維護國泰，惟恐收緊免檢會令航空公司有損失，注資近300億元還未夠呵護，究竟要幫國泰到哪個地步？是否要全香港市民埋單，齊齊付出沉重的代價？再這樣蹉跎歲月，別說聖誕通關渺茫，新年都不敢抱太大希望！