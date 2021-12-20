立陶宛似乎是孤注一擲地要政治挑戰中國。立陶宛小國作用不大，但怕的是其他小國倣效。在東歐，就有捷克、斯洛伐克和波羅的海其餘兩國可能跟風。歐盟議會也作出相類議案與台灣交往。實際影響有限，但在國際形象、聲譽上還是有不小的打擊，稍一不慎，美國更會借此來攻擊。因此，中國不能不理，反而應重懲之，以儆效尤。

立陶宛雖說右派當權，反共而反俄反中，可是選舉的政治可以把早前與中國和好的政策逆轉，下一次選舉亦可再逆轉。即使現在，總統與反對黨均不贊同對華挑戰。若中國能在現時對該國政府施加重壓，一是使其知道挑戰中國的後果；二是讓這樣的後果在國內產生出巨大的影響，讓選民不滿，從而製造出下一次選舉的逆反傾向，也在當前壓迫該國政府收斂。

不過，立陶宛政府之反中國挑戰目的不是與華為敵，目的是製造事端，迫使美國政府重新關注波羅的海與東歐，抗衡俄羅斯。立陶宛幾百年來都與俄羅斯為仇，互相攻伐，1991年脫離蘇聯獨立，便率先加入歐盟和北約。由於美國近年轉向對付中國，減少在歐盟的政治軍事投入，德、法等國或許正想拒美，但波羅的海國家與波蘭等右派勢力龐大，與俄羅斯矛盾極深，它們害怕德法等會與俄羅斯和解合作，故此需要以挑戰中國來引起美國的重視，也挾持歐盟，同時迎合美國對付中國的戰略轉向。

立陶宛政府並沒有估計到中國的強烈反應，企圖挾持歐盟來抗衡。但歐盟的現實主義，對華立場在德法的主持下，是視華為合作夥伴與競爭對手，不是美國右派所主張的新冷戰的對手。中國在貿易反制立陶宛，歐盟卻以沒有法律根據可反制，只是提交世界貿易組織仲裁，這將幾年不會有結果，實際是推搪卸責。

中國對付立陶宛最厲害的一招，是倣效美國制裁別國所用的二級制裁，即是制裁與立陶宛有貿易生產加工關係的第三國企業。作用是把立陶宛經濟中與德國等的供應鏈關係全部破壞，加上貿易投資制裁，便是封鎖它的對外經貿關係，變相的經濟封鎖。立陶宛正陷於疫情與高通脹打擊，中國的封鎖沒法即時用與別國貿易來解決，經濟和由此的社會民生受重挫，美國與歐盟難以援助，內部政治可能有變。立陶宛與中國貿易還不大，其他國家，貿易連繫大的，更不敢犯立陶宛的錯誤。