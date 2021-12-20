別看這些年美國一個勁兒的向台灣售武；一個勁兒的提升和台灣的「準邦交國關係」；一個勁兒的出動海空力量，在東海、台海作出「保護台灣」的架勢；一個勁兒的組織盟友在各個方面包括軍事方面力挺台灣；一個勁兒的威脅北京不要對台動武，否則後果十分嚴重……也別看台灣當局眼見老美為它撐起了保護傘，也一個勁兒地擺出不怕「大陸武力犯台」的架勢，向台灣人民宣稱「有美國保護，中共不敢把台灣怎麼樣」。然而實際上，美、台都是非常心虛的，尤其是台灣，對美國和盟友其實沒有底。

怎麼辦呢？求也求過了，向「保護傘」交保護費更是愈來愈多，但台灣還是很不放心，只好再施加大恐嚇之法。最近，台灣的外交部部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪時就嚇唬盟友說，中國大陸的軍事擴張或會引發第三次世界大戰，維持現狀最符合各方利益。這裏，吳釗燮把大陸武力粉碎「台獨」、實現國家統一誣為「大陸的軍事擴張」，會威脅到「各方利益」，會引發第三次世界大戰。吳釗燮試圖動員盟友力阻大陸對台動武，保護有「共同價值觀」的台灣，如此方能避免世界大戰，「符合各方利益」云云。

現在，台灣當局對搞「台獨」必遭大陸軍事武統已不存疑義，要把希望寄託在美國和「價值觀相同」的盟友身上，只好用引發第三次世界大戰作出恐嚇以阻止大陸武統。然而，吳釗燮的恐嚇是矛盾的，美國和盟友正是面對日益強大的中國大陸，才不敢為了台灣與北京開仗而引起世界大戰。這些盟友們個個「精明」，誰會為了台灣和北京開戰，讓自己跳進火坑？連美國都沒有這個膽子，不會幹的傻事，盟友們哪個會幹？

美國要拋棄台灣，盟友們一定比誰都跑得快，就算美國不拋棄台灣，要命的時候，盟友們照樣會跑。吳釗燮之流也別罵這些人王八蛋，到時他們自己也早就一溜了之。