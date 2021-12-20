過去一周，美國針對中國連續推出四波制裁，涉及數十家企業或實體，可謂前所未有的瘋狂，說明老美已徹底陷入歇斯底里的狀態。明明是為了阻止中國科技發展，卻拿新疆和人權問題為自己遮羞，並煽動盟友一起圍堵中國，這種毫無底線的政治操作，恰恰暴露美國的虛偽醜陋。

有人百思不得其解，為何拜登政府的行為比特朗普政府更瘋狂？其實不難理解，拜登上任將近一年，內政外交均一無是處，政績慘不忍睹。尤其是新冠疫情仍在蔓延，目前病歿人數已超過80萬，加上通脹惡化、百物騰貴、供應鏈緊張，令其民望大幅下跌。日前拜登到遭受龍捲風重創的肯塔基州視察，竟被當地民眾喝倒采，既狼狽又尷尬。為了轉移視線，他企圖將禍水外引，藉進一步打壓中國來緩解內部矛盾，這就是拜登政府比特朗普更瘋狂的主要原因。

無可否認，美國的瘋狂打壓確實給中國企業造成一定困擾和損失，也可能會拖慢中國短期發展步伐，但無論如何都解決不了美國自身的問題，反而促使中國加快自主研發的決心和步伐，徹底拋棄對外依賴。歷史早已證明，凡是美國封鎖的領域，中國都取得了突破，航天科技就是最明顯的例子。現在中國綜合實力與過去已不可同日而語，更沒有甚麼好擔心。美國智庫研究員也不得不承認，中國已突破美國及其盟友的技術封鎖，打破了美國的產業分工，導致美國陷入了麻煩。

事實上，美國的麻煩才剛剛開始。中國在5G、人工智能和生化科技等領域已處於全球領先地位，美國的打壓非但無法阻止中國繼續發展，反而損害自身利益。道理很簡單，中國不僅具有舉國體制的獨特優勢，而且擁有14億人口的龐大市場，為科研發展提供足夠動力，單是內循環就已足夠支撐。反觀美國既沒有如此龐大的市場基礎，也未必有足夠的財力支撐，若再失去中國市場，等於自斷門路，只能原地踏步。逆水行舟，不進則退，原地踏步也就意味着倒退和落後。

歷史在發展，時代在進步，中國崛起是大勢所趨，任何人任何國家都阻擋不了。美國若想維護領先地位，應該提升自身競爭力，而不是阻止別人發展。這是顯而易見的道理，偏偏老美至今想不通，可謂咄咄怪事。也許這就是歷史的必然，美國終將逃不過霸權衰落的宿命。