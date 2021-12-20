為挽留人手，醫管局不惜動用由上世紀90年代滾存至今的置業利息津貼計劃78億元資金，為員工提供免擔保首期低息置業貸款，金額相當於最高48個月基本薪金，上限600萬元，利息1%。公營醫療資源不足，常常喊窮，卻原來單是一個醫護人員自肥計劃已滾存天文數字。正如本欄前述，貼錢為公院醫護供樓即使不涉額外公帑，始終也是公帑，理應用得其所，香港醫護人員本已獨享全球最優渥薪津，部分人卻政治上腦，挾病人性命反中亂港，還獲如此厚待，根本無法服眾。

78億元絕對可以用得更有價值，亦能解決人手不足問題。既然立法會已通過修例放寬輸入非本地培訓醫生，以本港醫護人員薪酬比英國公院醫生還要高觀之，重賞之下必有勇夫，海外醫生來港行醫的最大考量可能是高不可攀的樓價問題。要是醫管局用這筆錢作為海外醫生來港後的住屋津貼，肯定可以招徠大量人才，即時紓緩人手不足。

另外，不少醫治癌症或罕有病的標靶藥，因為藥價高昂而不獲政府資助，病人若無能力購藥只能白白等死。這78億元如果撥出部分供這類貧窮病人購藥，實為造福社會的善舉，總好過讓黑醫護自肥。

當然，善財難捨、冤枉甘心向來是港產官僚本性，利益集團「圍威喂」分餅仔早成常態，要醫管局益海外醫生或貧苦病人，肯定只是筆者一廂情願的想法。單是引入海外醫生，即使已排除最困難一關，連立法會都開了綠燈，惟港府依然歎慢板，至今仍未制訂認可的海外醫學院名單，到底政府是想解決人手荒，還是作個為民請命狀然後一切照舊，大家心照。正因為這個政府由上到下皆為利益集團服務，完全不是為民生做實事，社會問題才會積重難返。