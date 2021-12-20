立法會選舉的熱潮未過，有人已忘不迭在討論下一場選舉，甚至嘗試推測這人、那人，將是禮賓府的下一個主子。近日外界熱傳，一位香港政府的前任高官會回朝，而且已獲某政要祝福，問鼎下任行政長官之位。

這位所謂的特首熱門人選，除了曾在特區班子任職外，更曾出掌重要的國際組織，履歷近乎完美，故難免惹人浮想聯翩。筆者本想湊熱鬧，打開此人的背景資料細意研究，但光看到第一條，便知道可以休矣。此人已70多歲，如果接任特首，任滿時便80歲，如此高齡，即使魄力充足，估計也不容易受中央青睞。此刻就迫不及待，打算靠碼頭的人，我勸他們還是該先停步，想清楚才好。

有人可能反駁說，美國上任和現任總統，入主白宮時都已年過70歲，他們尚且可以，何況是香港特首？我說嘛，這情況不同，美國總統是民選的，只要選民喜歡，選個百歲老翁也行，但是否適合，卻是另一回事。北京從來不認為西式民主之中，一切唯選民意願是尚的風氣可取，否則也不會堅持走社會主義道路。

退一步說，作為大國領袖，需要老成謀國，年長一點還可以接受，但當地方首腦的，是站在前線，形象始終要較具活力。不信的話，且看全國地方大員，你有見到髮白齒搖，仍策杖出巡的人嗎？現在舉凡70歲以上者，幾乎已不會留在州縣衙門，年近80歲的，就更不消說。中國其他地方都是這般規矩，你認為阿爺會容許香港例外嗎？或許有人不滿特區現任管治班子，老是叨念着想換新面孔。有這想法不奇，希望去舊迎新的心態亦屬正常，但一切有關人選的推測，總得合乎常情與邏輯才行。