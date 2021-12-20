上海震旦職業學院東方學院一名教師，日前在課堂上質疑南京大屠殺的死亡人數，她說「30萬人是沒有數據支持的」，這段歷史「也只是民間說說而已，說得跟真的一樣」，過程被拍下並公開，引發官媒批評、輿論聲討，校方最終將之開除。有逢中必反的流亡KOL趁機噴口水，所作所為跟涉事的人之患一樣，都是藉轉移視線來替侵略者暴行塗脂抹粉的伎倆。

過去有不少打着學術旗號的人，質疑日軍在南京殺害的中國人總數，日本甚至有聲音指「不能否認發生過殺害非戰鬥人員和掠奪等行為，但在具體的被殺害人數上存在各種議論，政府作出斷定是困難的」，日本學界有指死亡人數約數萬至10萬以上，日本極右翼分子甚至否認有南京大屠殺。問題是，當談到侵略者的屠殺暴行時，就有人糾纏於數字是不是多了，擺出好像很科學求真似的模樣，實則包藏將屠殺暴行淡化，甚至最終欲扭曲成「這段歷史只是民間說說而已」的禍心。

大屠殺中有約30萬中國平民和戰俘被日軍殺害，此數字有遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的相關判決及調查可資證明。迄今仍有像流亡KOL般的冥頑不靈者指「南京人口有幾多啊？當時的人可以離開南京的吖，怎會死那麼多」，這未免無視戰亂下百姓能夠自主的事情根本不多，又天真地以為鐵蹄下，侵略者會對大舉逃難的人潮睜一眼、閉一眼。南京當時8家慈善團體埋屍共19.8萬具，按流亡KOL的邏輯，難道南京當時便有19.8萬人都是行動不便的？

上述人之患提出要「反思戰爭是怎麼來的」，但日本首相岸田文雄才開腔欲強化自衞隊對敵基地攻擊能力，右翼思想又再蠢蠢欲動之際，誰沒有反思戰爭是怎麼來的？答案已顯而易見。