本港已錄得逾10宗變種新冠病毒Omicron確診個案，全部由境外輸入，但其中一宗個案的染疫貨機機組人員，曾返回油麻地的住所過夜，期間更光顧了區內的食肆和商店。

涉事大廈住戶已做過強制檢測，暫時無人發現染疫，但亦有可能只是尚未病發及病毒量低而未被測到。事實上，該機組人員在機場做的檢測也是陰性，返家後再驗才測到陽性。再加上被列入強制檢測範圍的食肆及商店顧客眾多，現時的「安心出行」程式又不設追蹤功能，所謂的強檢實際只屬自願性及勸喻性，變種病毒可能已悄悄流入社區。

Omicron據報感染後的死亡及重症個案不多，但其傳播能力卻遠比其他變種強，即使打齊兩劑疫苗仍難以抵抗。一旦Omicron迅速在本地傳播，不但原已宣布在即的有限度通關會再度泡湯，最壞情況香港更要像現時許多歐洲國家般，被迫再次封城抗疫，令難得的經濟復甦消失，失業情況再度惡化，學生又要變回遙距上課。

為了爭取早日與內地恢復通關，港府已收緊大部分入境群組的隔離檢疫安排，但貨機機組人員還是可豁免隔離。有傳染病學專家就提議取消豁免，即規定本地貨機機組人員返港後亦要最少隔離14天，經多次檢測均屬陰性後才能返家，希望可做到萬無一失。

然而，一般貨機往返可能只需兩至三天，若機組人員返港後要隔離14天，即是要用多了5至6倍的時間，變相需要多5至6倍的人手，香港夠人嗎？這並非只是經營成本或貨運費用高低的問題，而是可能會令香港的航空貨運業陷入癱瘓，大量海外貨品無法經空路迅速運到本港，導致供應短缺及物價飆升，令超市搶貨潮再現。港府必須三思而後行，平衡防疫、通關與市民生活上的需要。