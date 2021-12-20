立法會選舉塵埃落定，新一屆立法會議員將於點票結果公布後誕生。等着新貴們的重任是依《基本法》監督施政和配合政府施政，實現良政善治。那麼擺在新當選議員面前的是，必須立即監察司法這板塊是否也是同步貫徹了愛國者治港？《東方日報》發揮傳媒第四權的監察作用，一以貫之。早在中央提出愛國者治港新選制之前，是多年來唯一一份公開詰問特區政府的管治，尤其在司法這一塊，「究竟是誰家之天下」，一針見血，批評水準是何等到位。筆者深有同感，極表贊同，為這高質素的詰問鼓與呼。

新鮮熱辣的例子是現代版漢奸黎智英，去年「六四」在維園非法集會罪名成立，僅判囚13個月，但刑期與之前案件的判刑同期執行。換句話說，即是判了等於無判。

法庭對反中亂港的罪魁禍首兼2019年黑暴最大黑手，竟然高高舉起、輕輕放低，嚴懲在口、放生在手，司法黑暗，真是莫此為甚。試問香港的司法系統、法庭法官是全面落實了愛國者治港嗎？對此，高舉愛國者治港旗幟當選的議員必須跟進，質疑司法機構給予黎智英同期執行刑期判決是否恰當？是甚麼道理？有否起懲戒作用？為何法官判詞講一套、判刑是另一套？對此案投訴法官行為諮詢委員會有否跟進？律政司司長鄭若驊有否提出上訴？

黎智英在此案判決前已有3宗非法集結罪成獲罪，與此案不是同案，但是即使同類性質罪行，其煽動惡劣影響也不同，否則便不會分案交法庭審訊，豈能刑期「入數」便算了，豈非鼓勵黑暴暴徒大膽重複犯案？更嚴重的是，黎智英在此案不承認控罪，並態度囂張，豈可寬恕？倘黎智英刑期同期執行此例一開，即等同司法對黑暴罪魁「放水」，哪能起警戒和阻嚇作用？