衞生防護中心證實，日前確診染疫嘅國泰航空貨機機師感染Omicron，由於佢喺油麻地、尖沙咀及旺角等地行蹤處處，發病前更「呢度去、嗰度去」，腳步踏遍九龍新界，且多次進餐，恐脫口罩時已將病毒帶入社區。

「牛棚困貓」式嘅「外防輸入」始終會出事，過去一星期，本港已經有9宗Omicron輸入個案，目前累計已達十多宗；本報亦一再警告，豁免機師檢疫代價大，尤其是國泰機師一直係新變種病毒嘅「帶毒」者，一再成為本港防疫大漏洞，所謂「閉環管理」根本不值一哂！再搞放任自流，恐怕連累中港通關！

好事多磨，高官一味派定心丸，吹噓若沒有發生特殊情況，通關好快會有好消息，希望市民耐心等候！唉！春去秋來，秋去冬至，港人等了又等，不覺就兩年了！有等見婆婆一面嘅孝孫，可惜等到恩恤已陰陽相隔，「見唔到最後一面，都想送婆婆最後一程」，真係聞者傷心！通關話就話已露曙光，之不過並非如高官所說「好快會有好消息」，皆因主觀願望往往受客觀環境影響！

呢！Omicron閃電式蔓延全球，歐美疫情再度升溫，歐洲多國如法國、愛爾蘭、丹麥、荷蘭等無不收緊防疫措施，紛紛取消跨年慶祝活動，可見對付Omicron各國絕不敢掉以輕心。本港專家亦稱，即使機組人員檢測次數加密至每日一檢，由於係呼吸道嘅檢測，採樣位置較局限，易造成「假陰性」，因此認為強制檢疫為較安全做法，讓機組人員入境後作14日強制檢疫。政府切勿心存僥倖，疫情肆虐，沒有人是上帝，說有光，光就到！依家通關雖說初現曙光，但庸官若一味掛住谷針，再豁免機師、縱容國泰，那一點曙光分分鐘熄滅，咁就大劑！