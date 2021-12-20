凡事皆有代價，但代價既要合乎比例，更要依法有據。成立一個甲子的入境處突然牽涉爭議風波，爭議的質疑是耶非耶？背後的玄機和未來的博弈，當中有何迷思和反思，會否「被設計」成為連續劇？在社會由亂及治、特區管治重回正軌的今天，我們毋須輕隨指揮棒起舞，而應予認真檢視？

香港公務員，尤其是紀律部隊向以「清過清水」見稱，並與港府的《防止賄賂條例》及公務員內部規定，經由自律和他律的協同作用，推動公務員團隊貫徹維持廉潔守正的崇高操守，即使沒有貪污動機，公務員亦應自覺避免墮入「糖衣陷阱」或「被收買的圈套」，抗拒誘惑甚至參與貪腐。但須指出，防堵與「揭發」貪腐截然不同，不能偷換概念，更不能罔顧法治原則，只憑「社會觀感」或傳媒「爆料」代替實查實證。

然而，作為法治守護者的保安紀律職系和高官，卻一再成為被質疑批判的對象。年中的「飯局事件」，曾一度沸沸揚揚，經過一番折騰，查證確曾違反防疫禁聚令，相關人員亦被依法處罰，令這股意欲「吹皺一池春水」的疾風亂流戛然而止。

不過前浪剛平息，後浪已猛撲而來，今次更劍指入境處。這是巧合、跟風，還是被設計的升級版？

第一，連串的爭議都與保安紀律職系有關，而涉事個案並非「鐵證如山」的貪腐大案，而是涉及經由傳媒效應揭發的「技術性」和「程序性」紕漏，以及關乎「社會觀感」的非議。以戰術而言，這是經精算的借題發揮、以小傷大的博弈；從代價來看，則要賠上偏離依法管治、依法監督的法治精神。

第二，有關防賄法例和內部規定，原則在於防患未然，而不是「聞風揮刀、見影追殺」，並以高牆將公務員圍封並與公眾割離。畢竟，他們在為社會服務的同時，亦是社會的一員，享有與親友饋送和收受禮物的權利。公務員被嚴禁的是非法收受利益和由此進行的違規貪腐勾當，法規既已訂定收受禮物的規限，便需嚴格遵從，合則批，不合則拒甚至罰，不應由個人觀感和聯想所判斷。就今次「果籃事件」，金額有否超標？背後有否利益輸送？證據是唯一的指標。

第三，官員貪污是非常嚴重的指控，我們既對他們的廉潔有更高的要求，就必須經由嚴謹審查和具備翔實證據後才提指控，絕不能捕風捉影或僅是「有理由相信」，因為這是不負責任和不公義的。反觀今次風波，一個果籃，金額未超標，收受原因亦有解說，其他的指控質疑，則只是一般性的推斷，質疑的理據充分嗎？指控合理嗎？

第四，傳媒有監察社會的第四權，但由事發到「爆料」相隔長約兩個月，實證就只有一個果籃，背後的原因和利益，是查不出還是無料可查？「爆料」的目的是「監察」社會、「製造」輿論，還是抹黑？