正論：港府倒行逆施　司法與民為敵

立法會換屆選舉塵埃落定，儘管港府死撐安排令人滿意，但從地區直選的投票率只有約三成並創下回歸以來最低紀錄觀之，市民對新選舉制度是否肯定、是否如港府所謂的滿意，已用行動直接表達出來。哀莫大於心死，投票率低除了政治原因外，當然不是林鄭自吹的「政府公信力高，民眾無強烈訴求選擇議員監督政府」，恰好相反，正正因為這個政府倒行逆施、司法不公、庇奸護惡、懶理民間疾苦，而且屢勸不改，屢諫不聽，市民才會心灰意冷，連票都不投。移民潮絡繹不絕，港人帶着BNO倉皇出走，足以說明一切。

今次選舉，建制派大獲全勝，民主派幾近全軍盡墨，表面看，港府及中央都贏了漂亮一仗。無可否認，沒有反對派的議會，港人耳根清淨，港府施政阻力全消；但更不容否認的是，三成投票率為回歸史上最低，儘管過去所說的「黃金六四比」變成建制派得票九成以上，但10個地區均有逾2,000至3,000張無效選票，白票率創史上新高，如此「九一比」是否值得高興，實屬疑問。黃絲杯葛選舉不難理解，但連部分藍絲也冷待選舉，當中必有原因。是覺得投不投票也無關宏旨，還是對香港前途心淡，索性連票都不投，難道不值得執政者深思？遑論整場選舉動用史上最大警力，警員荷槍實彈上陣，防民甚於防賊。投個票而已，竟如此大陣仗，是防止黑暴再起，還是當局內心虛怯，市民眼睛雪亮，心中有數。

說到底，投票率低不是沒有原因的，看看這些年港府如何倒行逆施，如何與民為敵，便知這個政府如何大失民心。壹傳媒黎智英作為「叛國禍港四人幫」之首，數十年來搞風搞雨，將香港搞得無日安寧，然而在港府及司法合謀包庇下，長期受到保護，即使壞事做盡也是毫髮無損，地位比特首更超然。人們以為《港區國安法》生效後，黎智英鋃鐺下獄，特區便可以重回正軌，結果也是事與願違。試問此情此景下，怎能不教愛國人士幡然醒悟，原來香港仍是反中亂港的天下，一切良好願望都是一廂情願而已？

眾所周知，黎智英於2017年6月4日於維園涉刑事恐嚇東方傳媒機構男記者，粗言穢語，惡形惡相，「×你老母×」、「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，全程有相有片為證，詎料律政司拖延逾兩年始肯作出檢控，去年9月法庭更裁定黎智英刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，激起全城嘩然；迫於眾怒難犯，律政司半年後不情不願入稟高院以案件呈述方式提出上訴；再拖半年至今年10月高院開庭審理，昨日終於作出裁決，結果又是駁回上訴，維持罪名不成立。

東方一直不畏強權，為民發聲，早就成為港府及反中亂港集團的眼中釘、肉中刺，對於司法再次放生黎智英，早就有心理準備。惟萬事抬不過一個「理」字，法官在判詞直認黎智英作為有權有勢的商人，在男記者無任何挑釁行為下，兩次折返揚言「我實搵人搞×你」，控方已成功證明黎智英是有意圖令男記者受驚，原審裁判官指黎智英只是隨便說說，是法律上犯錯；接着又指案發時男記者負責採訪黎智英已有一段時間，可以肯定黎智英認得男記者，所以黎智英對男記者說已「影咗你相」，可以合理推論黎智英會把男記者的照片交給第三者，以此增加威嚇程度，而非原審裁判官所言，僅代表黎智英認得男記者。

說得合情合理，然而話鋒一轉，法官提出男記者受到恐嚇後，感到壓力要向精神科醫生求診，期間透露擔心會被襲擊，竟同意原審裁判官指無足夠證據斷定男記者的壓力來自本案，原審裁斷並非完全無合理理據支持，由於法庭無權重新衡量證供，因此須維持原審罪名不成立的判決云云。

俗語說「官字兩個口」，此刻東方體會最深。既然高院法官都認同原審裁判官法律上犯錯，認同黎智英有意圖令男記者受驚，並有可能將男記者的照片交給第三者，最後竟然也是維持原判，實在不能不令人佩服。有網民說得精警：「爆晒粗影咗相、搵人搞×你都唔係刑事恐嚇，怎樣才算是刑事恐嚇？」可見公道自在人心。正如學者及議員指出，是次判決結果讓外界感到奇怪，有相有片為證，受害人亦感到不安和恐慌，居然維持罪名不成立的裁決，不僅令人質疑黎智英有特權，此案成為案例後，新聞工作者安全毫無保障，勢必打擊本港新聞自由。

當然，整宗案件的關鍵又是來自律政司。法官坦言，本案是控方以「案件呈述形式」申請上訴，在案件呈述的程序，上訴法院無權重新考慮證供，只能判斷原審裁判官是否有犯錯。於是乎，在律政司和司法互相配合之下，大條道理放生黎智英，為「欲赦之罪，何患無詞」再添鐵證。事實上，國安法生效後，黎智英仍享有特權並非只限於本案，去年六四維園非法集結案，黎智英雖被判罪名成立並入獄13個月，惟刑期與前3宗非法集結案共20個月的刑期同期執行，意即毋須加監，有判等於無判。司法保護傘一直為黎智英開啟，無時無刻不發揮作用，有目共睹。

要知道，司法不公不止打擊新聞自由，而是動搖整個特區的基石，小市民有冤無路訴，只能活在惶恐之下，何況港府倒行逆施豈止司法一筆。君不見，港府抗疫無能，任由國泰機師一再「帶毒」進入社區，最新一宗更涉及令人聞之色變的Omicron變種病毒，會否造成第5波疫情大爆發，現在還是未知之數。港府明知豁免檢疫存在極大漏洞，專家不下多次要求收緊機組人員免檢疫安排，當局依然充耳不聞，反而一味向小商戶開刀，既不肯放寬禁聚令，就連食客沒有掃描「安心出行」，也要食肆禁止營業晚市兩周陪葬，完全懶理小商戶艱苦經營。防疫厚此薄彼，毫不公平，怎能不激起天怒人怨？

最不堪的是，在貧窮率迭創新高、4個港人一個窮、基層活得水深火熱之際，港府不僅無心解決房屋和貧窮問題，高官甚至面不紅氣不喘直認公屋3年上樓承諾要20年後才能達標，告別劏房更要等到2049年，擺出「你死你事」的姿態。更不必說，本港公營醫療千瘡百孔，醫療事故無日無之，早前才有一名急性肝衰竭、從內地急送香港就醫的中港司機，在屯門醫院無人理會活活病死，醫護人員之冷漠，醫療質素之如第三世界，直教港人無地自容。高官猶厚顏自誇本港醫生與病人的人手比例已較外國好，漠視民間疾苦，只知講風涼話卸責，簡直枉為父母官！

可以看見，貧無立錐之地，老無所依，病無所靠，香港人苦不堪言，港府視若無睹也就罷了，偏偏還要大慷納稅人之慨，對接收無惡不作的南亞假難民無任歡迎，動用的公帑一年比一年龐大，近7年狂燒逾60億元；更有甚者，單是一個十畫未有一撇的「明日大嶼」空中樓閣大計，未動工已在去年批出5.5億元前期研究撥款，今年又再批出2.2億元顧問合約，研究復研究耗費巨額公帑，日後埋單計數，說不會掏空庫房，誰信？寧願供養治安毒瘤，寧願倒錢落海，對基層堅持不屑一顧，到底一個政府要冷血無良到甚麼程度，才會視人民如草芥若此？

今日的香港，一片死氣沉沉，連治安也每況愈下，除了南亞假難民作奸犯科，過去已鮮見的黑幫當街擄人勒索、恐嚇收保護費等嚴重罪行也告死灰復燃，加上司法不公不正，港府抗疫無能，房屋問題愈演愈烈，醫療系統百病叢生，在在反映港人治港之下，特區毫無前途，市民深感絕望，此時不移民更待何時？港府宣布明年大年初二的煙花匯演連續3年取消，這是當然的事，港人無語問蒼天，觸目皆是與民為敵的不平事，還有甚麼好慶祝！還有甚麼好留戀！